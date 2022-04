alessandra-celentano-chiamata-d’urgenza,-la-ballerina-non-si-trattiene:-“che-brutta-figura!”-[video]

La maestra di danza classica di Amici21 è stata richiesta da una ballerina, ciò che è successo ad Alessandra Celentano è del tutto inaspettato

Nella scuola di Amici di Maria de Filippi, Alessandra Celentano è un pilastro della danza e, soprattutto, della classica. Con lei si sono formate intere generazioni di ballerini, alcuni dei quali oggi militano tra i professionisti o in importanti teatri in tutto il mondo. La Celentano, se da un lato dà una disciplina unica e precisa, dall’altro è anche un’insegnante molto severa e puntigliosa e, a volte, incompresa.

Durante il daytime andato in onda mercoledì 20 aprile, un’allieva ha richiesto con urgenza un colloquio con lei. Ciò che è successo ha dell’incredibile: questa volta ha vinto il rigore.

Alessandra Celentano la riceve e lei chiede scusa

Durante la puntata del serale andata in onda sabato 16 aprile, due allievi della squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini hanno eseguito una coreografia insieme. Si tratta di Nunzio e Serena, che han dato vita a un ricordo della grandissima Raffaella Carrà sulle note di Tuca Tuca. La maestra Celentano non ha per niente apprezzato questa esibizione, che ha definito “amatoriale“.

Una volta tornati in casetta, dopo la puntata, Serena e Nunzio hanno commentato questo giudizio. La ballerina, in particolare, si è lasciata andare a parole molto pesanti nei confronti della maestra Celentano, arrivando a dire che lei “non capisce un ca**o“. Questa frase ha sconvolto la maestra di danza classica che, qualche giorno dopo, ha sottolineato la sua amarezza nei confronti di questo scivolone. Secondo la Celentano, infatti, Serena si è sempre comportata dignitosamente nei confronti dei pezzi assegnati e dei professori e questa frase è stata proprio un exploit senza senso.

Durante i giorni, Serena si è pentita amaramente di ciò che ha detto. La frase, infatti, le è uscita come sfogo al culmine di uno stato di nervosismo in cui, ormai, tutti i concorrenti sono. In particolar modo Serena ha vissuto mesi difficili all’interno di Amici, poiché la Celentano l’ha sempre criticata per il suo fisico, a suo dire troppo grosso per i canoni della danza. Nel corso del daytime di mercoledì 20 aprile, Serena ha però voluto incontrare con urgenza la maestra.

Durante il loro colloquio, la ballerina ha amaramente ammesso il proprio errore e ha voluto chiedere scusa alla Celentano:

La maestra ha accettato le scuse e ha ammesso di aver capito che sono arrivate al culmine di un momento di nervosismo. Pace fatta tra le due, quindi? Forse si tratta più di una tregua momentanea.

