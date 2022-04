“voglio-tornare”:-samira-lui-a-rischio,-ex-professoressa-pronte-a-toglierle-il-posto

Trema il pavimento per Samira Lui, professoressa dell’Eredità. Un volto noto ai telespettatori, infatti, vorrebbe tornare: ecco di chi si tratta

Sono ormai diverse stagioni che Samira Lui svolge il ruolo della Professoressa a L’Eredità, il gioco che precede il TG1 ogni sera. A fianco di Andrea Cerelli, il primo professore nella storia del quiz, il ruolo di Samira è quello di dare dettagli culturali e approfondimenti in merito alle domande, nonché di condurre il gioco telefonico per i telespettatori.

Nelle ultime ore, però, sembra che stia tremando il pavimento sotto lo sgabello di Samira. Un noto volto della televisione italiana, infatti, vorrebbe tornare proprio lì: ecco di chi si tratta.

Samira Lui a rischio: potrebbe arrivare direttamente dal GF VIP

La modella e co-conduttrice ha origini senegalesi ed è nata a Udine. Il suo percorso televisivo inizia nel 2017, quando si classifica terza a Miss Italia. Dopo il concorso di bellezza, per Samira si spianano le strade della televisione e della moda. L’anno successivo, infatti, diventa professoressa a L’Eredità con Ginevra Pisani, poi sostituita da Andrea Cerelli. Oggi vive a Roma e sogna di diventare un’attrice ma tra i suoi talenti c’è anche il canto: fa anche parte del coro di voci bianche del Friuli Venezia Giulia.

Nelle ultime ore, sembra che ci sia un ex volto de L’Eredità che vorrebbe tornare nello show di Insinna. Si tratta dell’ex gieffina Federica Calemme, che ha partecipato all’edizione 2021/2022 del reality di Alfonso Signorini. Sul proprio profilo Instagram, infatti, ha permesso ai suoi fan di farle alcune domande. Una di queste chiedeva se vorrebbe tornare a L’Eredità e, senza mezzi termini, ha risposto: “Sì!”.

La Calemme aveva già partecipato a L’Eredità come professoressa nel 2019/2020, a fianco di Ginevra Pisani, Daisy Mancini e Sara Arfaoui. Negli anni successivi, però, la Rai sembra aver voluto tagliare i fondi per quanto riguarda questo ruolo all’interno del game show di Insinna, riducendo le professoresse da 4 a 2.

Dopo il GF VIP, Federica Calemme sembra quindi pronta a tornare in televisione con nuove esperienze. Oltre a L’Eredità, infatti, alla modella piacerebbe anche partecipare come concorrente a L’Isola dei Famosi, il reality in onda in questo periodo su Canale5. Se la Rai accogliesse questa volontà dell’ex gieffina, le cose potrebbero non mettersi benissimo per Samira Lui. Nel caso, infatti, in cui la Rai volesse mantenere il numero di 2 per quanto riguarda i professori, un eventuale ritorno della Calemme potrebbe far saltare la Lui.

