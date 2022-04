“vergognoso,-chieda-subito-scusa”:-colpo-a-tradimento-per-manuel-bortuzzo,-provocazione-che-accende-gli-animi

Polemiche a non finire dopo la controversa storia su Instagram: nuova bufera sull’atleta Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè.

La celebrità richiede in cambio un alto prezzo da pagare: lo hanno capito anche i due ex gieffini Manuel Bortuzzo e la fidanzata Lulù Selassiè che, una volta terminata l’avventura al “GF Vip”, sono costantemente nel mirino del gossip.

Nelle ultime settimane si è vociferato molto circa una loro ipotetica crisi di coppia: a quanto emerge le tensioni sarebbero dovute a matrici familiari. Il padre di Manuel, Franco Bortuzzo, non vedrebbe infatti di buon occhio la futura nuora, e i rapporti con lei sarebbero piuttosto tesi. La stessa Lulù non aveva smentito i rumors, ammettendo che non ritiene necessario frequentare persone a lei non congeniali. Nelle ultime ore, però, la questione ha assunto proporzioni bibliche: galeotta fu la storia su Instagram.

Manuel Bortuzzo, il fratello sembra irridere senza ritegno la sua fidanzata

Kevin Bortuzzo, fratello di Manuel, nonché atleta, ha nelle scorse ore pubblicato una storia sul suo account di Instagram, in cui utilizza un filtro video in compagnia dell’ex fidanzata del gieffino. Il filtro in questione ha la peculiarità di ingrandire a dismisura occhi e labbra e, sebbene non vi sia alcun riferimento specifico, sembra una vera e propria provocazione ai danni di Lulù. La Princess, infatti, è stata pesantemente criticata dagli haters per il palese ricorso alla chirurgia, che le ha donato due labbra piuttosto polpose. Accanto al giovane Kevin, sembra sedere proprio Federica, storica fidanzata del più celebre fratello. Ecco uno screenshot del video di Kevin Bortuzzo, ripreso da una storia dell’esperto di gossip Amedeo Venza:

I rumors non si placano mai, e sembra che l’intera famiglia di Manuel abbia innalzato un muro tacito ma compatto nei confronti della Princess. Il nutrito fandom di Lulù, nel frattempo, è insorto, e chiede all’atleta di schierarsi nella presunta faida familiare:

una cosa .ci hai fatto caso che alla stories di Kevin , sia lui che la ex scimmiottano Lulù? labbra grandi e occhi grandi…vergognoso … — Guido (@guidolino68) April 19, 2022

Altri utenti caldeggiano palesemente per una riconciliazione tra le parti: la coppia di Manuel e Lulù è molto amata dal pubblico, e da mesi i follower li sostengono con affetto e incoraggiamenti costanti.

Mi dispiace perché so quanto Manu vogli bene kevin e quanto bene avrebbe potuto dargli Lulu cmq non e’mai troppo tardi per chiedere scusa e spero kevin lo faccia subito.Spero almeno la signora Rossella appoggi Manuel e faccia capire al signor Franco che sta sbagliando — Valli Pincer (@PincerValli) April 19, 2022

Non è assolutamente dato sapere il reale stato dei rapporti tra la famiglia Bortuzzo e l’irrequieta Lulù, ma il mondo dei social sembra essersi fatto una chiara idea. Voi che cosa ne pensate?

