sonia-bruganelli-non-si-trattiene,-sgarro-contro-mediaset:-scoppia-una-polemica-feroce

L’opinionista del GF VIP non è riuscita a trattenersi. Sonia Bruganelli non gliele manda a dire, il commento è tagliente: lite furiosa

Negli ultimi mesi, Sonia Bruganelli si è fatta conoscere in tutto e per tutto, con i pregi e i difetti che la contraddistinguono. Il suo ruolo di opinionista al GF VIP, di fianco ad Alfonso Signorini ed Adriana Volpe, l’ha portata per ben sei mesi davanti a milioni di spettatori, che l’hanno amata e criticata.

Nelle ultime ore, Sonia Bruganelli si è lasciata andare a un durissimo commento su Twitter. L’accusa è pesante ma, soprattutto, a far storcere il naso è una sola cosa: l’opinionista ha preso le parte di un programma Rai, la sua diretta concorrente. Dopo il suo commento è subito scoppiata una lite pesante: ecco cos’è successo.

Sonia Bruganelli pesantemente criticata: “Fa figure di mer*a!”

Proprio lunedì 18 aprile, la sera di Pasquetta, Rai2 ha voluto proporre la nuova edizione di “Made in Sud”, lo show condotto negli ultimi due anni da Stefano de Martino. L’impegno del ballerino con il serale di Amici ha però imposto alla Rai la necessità di trovare due nuovi presentatori. Per questa nuova edizione, quindi, son stati scelti due nomi del tutto inediti alla conduzione: Lorella Boccia, ballerina uscita da Amici di Maria de Filippi e Clementino, il rapper.

La prima serata della nuova edizione di “Made in Sud” ha ottenuto poco più dell‘8% dell’auditel. Come esordio non è dei migliori, ma bisogna sottolineare la difficile collocazione. Da un lato, infatti, la sera di Pasquetta è piuttosto particolare in termini di ascolti televisivi. Dall’altro, “Made in Sud” si scontrava con “L’Isola dei Famosi” e “Nero a Metà”, la serie tv con Claudio Amendola. Su Twitter, il giornalista Giuseppe Candela ha fatto notare come la collocazione temporale dello show di Boccia e Clementino sia stata del tutto errata.

“Il programma quello è, i conduttori non sanno condurre ma come si fa a collocare #MadeinSud a Pasquetta, al lunedì contro Isola e la fiction di Rai1?” scrive. Immediatamente, però, arriva la pesantissima risposta di Sonia Bruganelli:

Certo che da casa sono tutti bravi eh!! 😂😂😂 — sonia bruganelli (@SBruganelli) April 18, 2022

Candela, però, non si è fatto sfuggire l’occasione di risponderle: “È una riflessione, è il mio lavoro. Cara Bruganelli, sapessi quanto bene si farebbe alla tv se altri stessero a casa…” ha scritto. “Poi c’è chi da casa sa, informa e capisce. E chi in presenza fa figure di merda…“. Insomma, la lite tra i due è stata davvero accesa. A stupire tutti, Candela in primis, è che Sonia Bruganelli si sia smossa per difendere un programma della concorrenza: che sia il presagio di un cambio di lavoro? Chissà.

The post Sonia Bruganelli non si trattiene, sgarro contro Mediaset: scoppia una polemica feroce appeared first on Ck12 Giornale.