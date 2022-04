“sei-fuori,-che-esempio-date?”:-strigliata-per-barbara-d’urso,-inaccettabile-sceneggiata-in-diretta-[video]

L’esemplare tirata d’orecchi a “La Pupa e il Secchione” scatena le reazioni più impreviste, pioggia di critiche per Barbara D’Urso.

La conduttrice partenopea Barbara d’Urso è una delle punte di diamante di Mediaset, ed è per questa ragione che l’emittente ha puntato proprio su di lei per risollevare le sorti di un noto format. Si tratta, per l’appunto, del reality “La Pupa e il Secchione“, i cui riscontri di share si sono rivelati negli scorsi anni piuttosto tiepidi, nonostante la profusione di bellezze mozzafiato e sketch tragicomici.

Una volta insediatasi al timone, Barbara ha dovuto affrontare non poche avversità: alcuni concorrenti hanno ritardato il loro ingresso, l’opinionista Antonella Elia, positiva al Covid-19 non ha presenziato alle prime puntate, e la Pupa Flavia Vento si è ritirata anzitempo. L’ultimo contrattempo riguarda una vera e propria zuffa fisica tra le attraenti Mila Suarez e Paola Caruso: quest’ultima, dopo averle assegnato un sonoro ceffone, è stata eliminata dalla produzione del reality. La loro discussione, però, si lascia dietro ancora pesanti strascichi, e il tentativo di chiarimento in diretta si è dimostrato un vero e proprio flop.

Barbara D’Urso, il tentativo di riconciliazione indigna il web

La conduttrice del reality ha accolto nuovamente nello studio de “La Pupa e il Secchione” l’esule Paola Caruso, per concedere a Mila Suarez l’opportunità di porgerle le sue sentite scuse. La focosa latina, infatti, aveva lanciato pesanti insinuazioni sul figlio della Caruso, e il risultato è noto a tutti.

Il confronto, però, non ha avuto esiti positivi: Mila ha accaparrato vaghe giustificazioni, scatenando le ire di Barbara D’Urso, che l’ha così bacchettata: “Mila, ma non ci arrivi da sola?“. Ha poi proseguito: “Vuoi chiederle scusa perché le hai toccato il figlio? Ma dai! A questo punto sei indifendibile, veramente… è elementare! E’ la base della sensibilità, dell’educazione di una persona!“.

“Ma non ci arrivi da sola?” BDU ON FIRE #lapupaeilsecchioneshow pic.twitter.com/dKWVz3jGMM — trashtvstellare (@tvstellare) April 19, 2022

L’infuocato siparietto ha infiammato gli animi degli spettatori che, se da un lato ritengono la violenza come un episodio inaccettabile, dall’altra ritengono eccessivo l’accanimento di Barbara sulla “parte lesa”. Un utente non ha dubbi, e stronca severamente le scelte della mattatrice:

Ma che esempio è!? Umiliare una vittima facendole chiedere scusa al proprio aguzzino!? Carmelita sei fuori , ma che esempio date !? Fai skifo — Claudio Cristalli (@ClaudioCri74) April 19, 2022

E’ molto probabile che le due Pupe si eviteranno come la peste, d’ora in avanti. Lo share del programma subirà contraccolpi, dopo quest’ennesima bufera mediatica?

