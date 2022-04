Parlamento: D’Incà, ‘su Def e Csm grande lavoro gruppi maggioranza’

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – Dopo giorni di intenso confronto all’interno della maggioranza, prima in aula alla Camera e poi al Senato, sono state votate la risoluzione sul Def e la risoluzione sulla relazione che aggiorna il piano di rientro sul debito pubblico. Grazie al grande lavoro svolto dai gruppi di maggioranza insieme al Governo, siamo giunti rapidamente a un testo condiviso in grado di rappresentare tutte le istanze dei gruppi, in armonia con le indicazioni del Governo”. Così il ministro Federico D’Incà su Fb.

“Domani in aula alla Camera avranno inizio le votazioni per la riforma dell’ordinamento giudiziario, un provvedimento atteso da anni e funzionale alla piena attuazione degli obiettivi Pnrr. Sono soddisfatto del lavoro che con responsabilità e impegno è stato svolto da tutte le forze politiche. Gli obiettivi che ci siamo posti sono stati raggiunti attraverso il dialogo e la mediazione. Ringrazio in particolare il Ministro della giustizia Cartabia, il Presidente della commissione giustizia Mario Perantoni e i deputati Eugenio Saitta e Walter Verini relatori del provvedimento”.