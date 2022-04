Oroscopo Paolo Fox di giovedì 21 aprile: belle proposte in arrivo. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – In amore la tua passione si accenderà e preparati perché potrebbe accadere anche con persone più grandi o più piccole di te. Il tanto lavoro che hai svolto anni fa sarà utile perché ti aiuterà a raggiungere traguardi sempre più alti.

Toro – In amore avrai un po’ di novità che deciderai tu come interpretare. Lasci andare anche nel lavoro e cerca di impegnarti come solo tu sai fare.

Gemelli – In amore concentrati con persone nuove fuori dal tuo giro che possano farti vivere nuove emozioni. Ma attenzione a non prendere troppo sul serio questi rapporti. Nel lavoro saranno tanti i tuoi traguardi grazie alla tua ambizione.

Cancro – In amore la giornata potrà avere una svolta che vi cambierà i piani. Anche nel lavoro ci saranno dei cambiamenti per cui sarà necessario uno sforzo per accettarli.

Leone – In amore non sarai presente date l’impegno costante per questioni pratiche relative al lavoro. Cerca quindi rilassarti e di non stressarti troppo. Per il lavoro saranno quindi dei giorni pesanti.

Vergine – In amore dovrai prenderti una pausa. Ci sono tante cose che non vanno e devi cercare di avere un momento per te per schiarirti le idee. Nel lavoro non discutere per cose inutili e non prendere decisioni affrettate.

Bilancia – In amore attenzione a chi vive una relazione da tanto tempo, potrebbe arrivare una nuova figura. Nel lavoro ci sarà qualche litigio ma niente di grave.

Scorpione – In amore sarai premiato per la tenacia e la tua voglia di metterti i gioco. Nel lavoro saranno probabili spostamenti che ti faranno vivere esperienze diverse.

Sagittario – In amore sarà una giornata super positiva. Nel lavoro devi impegnarti e concentrarti sui tuoi traguardi.

Capricorno – In amore vincerà chi sarà più volenteroso. Nel lavoro cercate di comprendere sempre le novità che avete davanti.

Acquario – In amore non sei tanto presente. Hai qualche distrazione ma non sai bene cosa. Nel lavoro cerca di accontentarti per ora in ciò che hai.

Pesci – In amore impegnati più che puoi, cerca di non stare all’angolo. Nel lavoro cerca di rimanere sempre una posizione davanti agli altri.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

