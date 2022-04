“Non nominatelo manco più”: la vendetta di Nicolas Vaporidis, patto segreto a Playa Palapa

L’attore Nicolas Vaporidis si sta prendendo una grossa rivincita a Cayo Cochinos: l’alleanza sta fruttando risultati insperati.

L’attore Nicolas Vaporidis è stato uno dei primi naufraghi a guadagnare le rive di Playa Acopiada nella categoria dei singoli. Successivamente, il celebre volto cinematografico è stato accoppiato con la diva dell’hard Ilona Staller, e i due hanno condiviso diversi giorni di gioco condiviso.

Ora Nicolas è di nuovo un giocatore singolo, e figura tra la squadra dei “Cucaracha“, contrapposta ai temibili “Tiburon“. Finalmente il naufrago è stato separato dala sua nemesi per antonomasia, il fratello d’arte Jeremias Rodriguez. Il concorrente argentino, infatti, dopo aver militato nei “Tiburons“, è stato eliminato al televoto contro Roger ed Estefania. Anziché sfruttare l’opportunità di restare con il padre Gustavo a Playa Sgamada, Jeremias ha deciso di far ritorno in Patria, adducendo il pretesto di sentire troppo la mancanza della fidanzata. Nel web, però, prolifera una tesi ben diversa: vediamo di che si tratta.

Nicolas Vaporidis, il nemico numero 1 è fuori dai giochi: merito della strategia di gruppo?

Durante le prime settimane del gioco, Nicolas si era scontrato sovente con il fumantino Jeremias, che lo tacciava di strategia e falsità. Con l’avvento sull’isola dei fratelli Tavassi, però, gli equilibri sembrano essersi inclinati sensibilmente a favore dell’attore. Edoardo, infatti, dopo aver tentato un approccio iniziale con Jeremias, si è ricreduto nei suoi confronti, e ha lanciato una pesante crociata, che ha coinvolto l’intera squadra dei “Cucaracha“. Tale fazione, infatti, si è schierata compatta contro Jeremias durante l’ultimo prime time, provocando pertanto un ulteriore scorno al giocatore eliminato al televoto.

Jeremias aveva confidato alle telecamere de “L’Isola dei Famosi” di non tollerare bene gli attacchi personali, e di sentirsi piuttosto incompreso e isolato nel gioco. Forse è questo il reale motivo della sua rinuncia a proseguire con l’avventura in Honduras. Secondo molti fan del programma, Jeremias avrebbe perso il suo status di leader autoincoronato, e la perdita di tale prestigio lo avrebbe convinto a fare ritorno in Italia. Senza contare che molti spettatori si sono ravveduti su Nicolas, dopo l’iniziale antipatia, e i fratelli Tavassi erano sicuramente la presenza più attesa nel format. Ecco un tweet molto eloquente al riguardo:

Jeremias fa tanto il duro..

Poi quando i Tavassi e Vaporidis gli hanno dichiarato guerra è scappato via.#jeremias#isola — Kristian81 (@LordKry81) April 19, 2022

Un utente commenta persino, in riferimento al naufrago argentino: “Non nominatelo neanche più!“. L’abbandono di Jeremias è davvero dovuto ad un crollo psicofisico, come egli ha sostenuto, oppure l’alleanza tra i Tavassi e Vaporidis l’ha scoraggiato dal continuare il gioco?

