Milly Carlucci, la sfida più importante: “Non ci sono alternative”, è tutto nelle sue mani

La conduttrice di Rai1 è di nuovo pronta a raccogliere una delle sfide più difficili. Momenti importanti per Milly Carlucci: ora sta a lei

È la padrona di casa di Ballando con le Stelle ma negli anni ha condotto diversi programmi Rai di successo, come Il Cantante Mascherato, appena concluso. Milly Carlucci è una vera e propria iena da palcoscenico: conosce perfettamente l’inglese, sa gestire alla perfezione imprevisti e tempi tecnici ed è una padrona di casa coi fiocchi.

Nelle ultime ore, è arrivata per lei una conferma importante, che la pone di fronte a una grande sfida. L’alternativa, purtroppo, non c’è: ora tocca a lei.

Milly Carlucci senza alternative: ecco cosa le tocca fare

Ormai la notizia è ufficiale: Ballando con le Stelle tornerà con una nuova edizione. Sembra che la data d’inizio sia stata fissata per l’8 ottobre 2022, di sabato, come tradizione vuole. Milly Carlucci sta già puntando gli occhi su quelli che potrebbero essere i nuovi concorrenti. Una che sembra desideri ardentemente far parte dei ballerini è la giornalista e conduttrice Monica Marangoni, che sembra avere questo sogno nel cassetto da anni.

Anche per la prossima stagione, ci saranno dieci puntate: la finale, quindi, dovrebbe collocarsi verso il 10 dicembre. Il programma, negli anni, ha subito diverse modifiche sia per quanto riguarda il cast di professionisti che di giudici. Uno degli addii più dolorosi e più chiacchierati degli ultimi anni è quello di Raimondo Todaro, che ha abbandonato la nave della Carlucci per salire su quella della De Filippi. A salutare definitivamente il programma come ballerini professionisti sono stati anche Sara di Vaira e Simone di Pasquale, rimanendo però in buoni rapporti con la padrona di casa.

A insistere per il ritorno di una nuova edizione di Ballando con le Stelle sembra essere stata Rai Pubblicità. Il format, infatti, ha ormai il suo tempo e potrebbe aver stancato il pubblico, che non è detto che abbia voglia di seguirlo ancora. La Rai, però, aveva bisogno di uno show forte per provare a sfidare Tu sì que Vales, il programma di Maria de Filippi. In assenza di alternative, infatti, Rai1 si è rivolta nuovamente a Milly Carlucci. “Questo programma rappresenta una miniera d’oro per le casse della Rai…” c’è scritto, su Bubinoblog.it, il sito che ha rivelato il ritorno.

Insomma, nelle mani di Milly Carlucci c’è una nuova, enorme responsabilità: sfidare Canale5 con uno show vecchio e conosciuto da tutti, provando a rinnovarlo e a renderlo ogni anno più interessante.

