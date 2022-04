“il-gender-gap-nelle-classifiche-musicali?-una-barriera-da-abbattere”:-federica-tremolada-di-spotify-a-forbes-women

In qualità di managing director per il sud-est Europa, Federica Tremolada si occupa delle attività di Spotify nei mercati di tutta l’area (ben 28 Paesi) e supervisiona i team locali con un focus specifico su strategia, contenuti marketing e partnership.

L’esperienza di Federica nei media internazionali

Più di 15 anni di esperienza nel mondo tech e in quello dei media internazionali, prima di Spotify ha lavorato per YouTube TV/Google, dove ha fatto parte del team di leadership statunitense che ha lanciato YouTube TV nel 2017. Prima dell’esperienza negli Stati Uniti, ha lavorato inoltre al lancio di YouTube in vari paesi del Sud Europa e si è occupata dello sviluppo delle partnership di contenuto con diversi gruppi media ed editoriali tra cui Fox e Disney.

Il divario di genere nelle classifiche

Dal 2008, Spotify ha rivoluzionato il modo di ascoltare la musica. Mondo nel quale, oggi, secondo Federica, un nuovo contenuto ovvero il podcast sta diventando di uso comune tra Gen Z e Millennials.

Ma se c’è un problema evidente è quello del gender gap nella scena musicale italiana: le donne rappresentano il 14,1% del totale delle artiste presenti nelle classifiche ufficiali della musica in Italia. In cima alle classifiche italiane, meno di un artista su cinque quindi è donna. “Il gender gap nelle classifiche musicali? Una barriera da abbattere”, spiega. E in questo senso, lo streaming aiuta molto. I più giovani amano generi musicali fluidi, e le giovani artiste italiane comporre e scrivere i loro pezzi.

Spotify è da sempre molto vicino al tema con campagne ad hoc come Equal e il programma Sound Up. Ma certo, nel panorama di settore c’è ancora molta strada da fare.

Ma da manager che lavora nell’industria musicale, quali sono gli artisti che Federica segue nella tua playlist Spotify? “Da piccola suonavo il violino, quindi mi sono avvicinata alla musica classica, per poi scoprire anche l’amore per il pop. I miei gusti sono vari, mi piace ascoltare un po’ di tutto”.





