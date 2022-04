“Glielo rinfaccia in puntata!”: Lorella Cuccarini trama qualcosa, lui la pagherà cara

Durante un daytime, a un allievo di Lorella Cuccarini è arrivata una critica piuttosto pesante. La coach è pronta: ha tutti gli strumenti per smascherarlo

Il daytime di martedì 19 aprile ha mostrato un momento di vera difficoltà, per un allievo di Lorella Cuccarini. Alex, il cantante della sua squadra, è infatti da tempo messo a dura prova da Rudy Zerbi, che gli critica monotonia e poca flessibilità nell’eseguire diversi stili. Secondo il discografico, poi, il ragazzo avrebbe una naturale tendenza a fare tutti i pezzi nello stesso modo, calcando sul pedale della tristezza.

Per questo motivo, Zerbi ha proposto ad Alex un guanto di sfida ai limiti del proibitivo. Lorella Cuccarini, però, ha un’arma nascosta pronta da sfoderare: ciò che succederà, demolirà completamente l’avversario.

Lorella Cuccarini pronta a difenderlo: è guerra

Il cantante della squadra di Lorella Cuccarini, Alex, è sin dall’inizio di Amici21 tra i candidati alla vittoria. La sua voce e il suo stile stanno convincendo sempre più persone, di puntata in puntata travolte dal suo talento e dalla sua profondità. Se il pubblico sembra quasi concordare all’unanimità su questi aspetti, Rudy Zerbi non la pensa allo stesso modo. Secondo il discografico, Alex canterebbe tutti i pezzi nello stesso identico stile, anche quando le canzoni richiederebbero un approccio diverso.

Nel corso dei diversi mesi, non sono state poche le sfide proposte da Zerbi al cantante di Lorella Cuccarini. Durante il serale, poi, la rivalità è scoppiata soprattutto tra Alex e Luigi, della squadra di Rudy. I due hanno uno stile molto diverso: Alex è un cantautore profondo e serio, Luigi è invece un rocker. Per la puntata che andrà in onda sabato 23 aprile, Rudy Zerbi ha proposto ai due di sfidarsi in un medley sulle note di Stevie Wonder, Higher ground e Superstition.

“Non ho pregiudizi nei tuoi confronti e mi limito a valutare di volta in volta le tue esibizioni sulla base dei miei gusti” ha detto, volendo sottolineare la sua imparzialità, a cui Alex crede poco. I fan, però, non han potuto fare a meno di notare un aspetto della carriera di Alex: nelle ultime ore, ha vinto il suo primo disco d’oro con il brano “Sogni al Cielo”. Tutti i fan del cantante sono quindi in attesa della puntata, per vedere Lorella Cuccarini sbandierare i successi del suo concorrente di fronte a Zerbi:

Insomma, durante la puntata del serale di sabato 23 aprile potrebbe davvero succedere di tutto, tra i coach. Non ci resta che aspettare e seguirla.

