fisco:-tajani,-‘draghi-disponibile-a-mediazione-su-catasto,-no-pressioni-pd’

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Il testo non può essere quello che vuole imporre il Pd o il M5S, le cose che vanno bene a loro devono andar bene anche al centrodestra di governo, altrimenti non saremo d’accordo. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ci è sembrato disponibile, vedremo quale sarà la mediazione. Mi auguro non ci sia una pressione indebita da parte del Pd, perché sarebbe davvero inaccettabile”. Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, conversando con i giornalisti a Montecitorio.