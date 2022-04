Da Jeff Bezos a Bill Gates: chi sono i miliardari tech più ricchi del mondo

La tecnologia è la terza industria più redditizia per i miliardari mondiali.

Si preannuncia un anno difficile per la tecnologia. L’indice Nasdaq Technology 100 non è stato in grado di sostenere i ritmi alimentati dalla pandemia, scendendo del 12% nel 2022. Un selloff tecnologico in Cina ha spinto l’indice Hang Seng Tech di Hong Kong giù del 20% da inizio anno. Come il resto del mercato, la tecnologia non è immune dalle preoccupazioni degli investitori per l’inflazione e l’invasione russa dell’Ucraina.

La classifica dei miliardari che hanno fatto fortuna nel settore tech

Secondo le stime di Forbes, 332 miliardari hanno fatto fortuna nel settore tecnologico, rispetto ai 365 dell’anno scorso. È il settore con il terzo maggior numero di miliardari al mondo, dietro finanza e investimenti, con 393 miliardari, e manifatturiero, con 337 miliardari.

Complessivamente, i miliardari della tecnologia valgono 2.100 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 2.500 miliardi di dollari dell’anno scorso, sebbene le loro fortune siano ancora superiori a qualsiasi altro settore al mondo. Cosa non è cambiato? Il predominio della tecnologia ai vertici della classifica. Sei delle persone più ricche del mondo provengono dalla tecnologia: il fondatore di Amazon Jeff Bezos, il fondatore di Microsoft Bill Gates, i fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin, il fondatore di Oracle Larry Ellison e l’ex ceo di Microsoft Steve Ballmer.

Il cambiamento nella metodologia della classifica Forbes

Il raffreddamento del mercato azionario sta certamente danneggiando l’industria tecnologica, ma c’è un’altra spiegazione che spiega in parte il declino dei miliardari della tecnologia. Forbes ha cambiato la sua metodologia per classificare i magnati dei social media, spostando personalità come il ceo di Meta Mark Zuckerberg e i cofondatori di Snapchat Evan Spiegel e Bobby Murphy ai media e all’intrattenimento per rendere meglio l’idea di come funzionano queste aziende.

Ma il fattore più importante che ha avuto un impatto sulla maggior parte dei miliardari della tecnologia è la repressione normativa sulle grandi aziende tecnologiche a Pechino, che ha martellato i magnati della tecnologia cinese. L’anno scorso, nove dei primi 20 miliardari della tecnologia provenivano dalla Cina. Quest’anno sono solo tre.

Ecco i primi 20 miliardari del settore tecnologico

(I patrimoni netti sono aggiornati all’11 marzo 2022)

1. Jeff Bezos

Patrimonio netto: 171 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Amazon

Paese: Stati Uniti

2. Bill Gates

Patrimonio netto: 129 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Microsoft

Paese: Stati Uniti

3. Larry Page

Patrimonio netto: 111 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Alphabet

Paese: Stati Uniti

4. Sergey Brin

Patrimonio netto: 107 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Alphabet

Paese: Stati Uniti

5. Larry Ellison

Patrimonio netto: 106 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Oracle

Paese: Stati Uniti

6. Steve Ballmer

Patrimonio netto: 91,4 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Microsoft

Paese: Stati Uniti

7. Michele Dell

Patrimonio netto: 55,1 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Dell Technologies

Paese: Stati Uniti

8. MacKenzie Scott

Patrimonio netto: 43,6 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Amazon

Paese: Stati Uniti

9. Ma Huateng

Patrimonio netto: 37,2 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tencent

Paese: Cina

10. Shiv Nadar

Patrimonio netto: 28,7 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Hcl Technologies

Paese: India

11. William Lei Ding

Patrimonio netto: 25,2 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Netease

Paese: Cina

12. Jack Ma

Patrimonio netto: 22,8 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Alibaba

Paese: Cina

13. Eric Schmidt

Patrimonio netto: 22,1 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Alphabet

Paese: Stati Uniti

14. Jensen Huang

Patrimonio netto: 20,6 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: NVIDIA

Paese: Stati Uniti

15. Laurene Powell Jobs & Family

Patrimonio netto: 16,4 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Apple, Disney

Paese: Stati Uniti

16. Mike Cannon Brookes

Patrimonio netto: 15,3 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Atlassian

Paese: Australia

17. Pavel Durov

Patrimonio netto: 15,1 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Telegram

Paese: Russia

18. Scott Farquhar

Patrimonio netto: 15,1 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Atlassian

Paese: Stati Uniti

19. Robert Pera

Patrimonio netto: 14,6 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Ubiquiti Networks

Paese: Stati Uniti

20. David Duffield

Patrimonio netto: 12,9 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Workday

Paese: Stati Uniti

