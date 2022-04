“C’è qualcosa di strano”: le insinuazioni di Roberta Morise, svela un episodio curioso sull’Isola [VIDEO]

L’ex naufraga Roberta Morise ha rivelato degli episodi del tutto inaspettati, riguardo all’Isola dei Famosi. Ecco cos’ha raccontato

È stata la terza eliminata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, Roberta Morise. La sua carriera televisiva è iniziata nel mondo dello spettacolo e della musica, per poi orientarsi verso la conduzione televisiva. Per molti anni, infatti, ha affiancato Carlo Conti come Professoressa de L’Eredità e quest’anno ha ricoperto di nuovo il ruolo per diverse puntate.

Nelle ultime settimane, Roberta Morise è rientrata in Italia e ha svelato alcuni retroscena dell’Isola. Intervistata da Moser a “Isola Party”, poi, ha detto la sua su una delle vicende più chiacchierate: il triangolo amoroso.

Roberta Morise dice tutto: “Era molto in difficoltà!”

Una delle vicende più chiacchierate dell’ultima settimana riguarda il triangolo amoroso che si è venuto a creare, in Honduras, tra Roger Balduino, Estefania Bernal e Beatriz, la ragazza di Roger. Tra i primi due, infatti, sembra essere nata una passione incontenibile ma, nelle ultime ore, ha fatto la sua comparsa tale Beatriz, che dovrebbe essere la fidanzata di Roger. La ragazza si è fortemente risentita per ciò che sta succedendo sull’isola tant’è che, durante l’ultima diretta, ha detto a Balduino: “Hai fatto una figura di me**a!“.

Roberta Morise ha quindi detto la sua su questa vicenda. Nella sua visione delle cose, in questa storia c’è qualcosa di molto strano: “L’ho visto molto in difficoltà e poi è il gioco più antico del mondo quello delle ex fidanzate risentite… in questo caso qualcosa di strano c’è!“. Secondo lei, se la storia tra Roger e Beatriz è davvero finita, allora lui ha tutto il diritto di innamorarsi di qualcun’altra. Secondo la ragazza, però, le cose non stanno affatto così. Beatriz, infatti, ha raccontato che prima di partire per il reality, Roger le ha scritto: “‘Ti amo, mi manchi, voglio vederti quando finisco l’Isola“.

La Morise, quindi, ha voluto da un lato difendere il diritto di Balduino di aprirsi a nuove relazioni. Dall’altro, però, ha anche ammesso di averlo visto spesso molto moscio e di trovare più caliente ed energica, invece, Estefania: “L’ho anche rimproverato” ha detto. Insomma, sembra che la Morise abbia qualche dubbio in merito alla vicenda narrata da Roger. Ciò che l’ha stupita di più, in particolare, è un atteggiamento avuto dalla Bernal: “Durante la notte eravamo tutti vicini perché morivamo di freddo, ho capito che ti cala la libido e lo capisco, però se tu stai tutta la notte attaccata a me e non all’uomo tuo mi pare un po’ strano, però ti posso dire magari è in difficoltà verso questa ex fidanzata”.

