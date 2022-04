Carlo Conti demolito: “È atroce!”. Nessuno se lo sarebbe aspettato da lui

Nelle ultime ore è arrivata la conferma di una grande novità per Carlo Conti. La reazione, però, è stata una delle peggiori: terribili parole per lui

I suoi programmi sono sempre di grande successo e Carlo Conti riesce a dargli un’impronta decisa ma mai invadente, solo come i grandi conduttori sanno fare. Uno dei più grandi successi è “Tale e Quale Show“, il programma in cui personaggi VIP della televisione italiana devono provare a vestire i panni di grandi cantanti e musicisti italiani e mondiali.

Nelle ultime ore, è arrivato il promo di un suo nuovo programma televisivo. I commenti sono però trancianti: nessuno si sarebbe aspettato un crollo così da parte sua.

Carlo Conti senza precedenti: distrutto prima di cominciare

Nonostante ormai siano trent’anni che Carlo Conti lavora in televisione, il conduttore della Rai non si tira mai indietro quando si parla di nuove occasioni. Nella sua carriera ci sono tantissimi programmi di successo, tra cui tre edizioni del Festival di Sanremo. Dal 2017, inoltre, è anche il Direttore Artistico dello Zecchino d’Oro. La sua passione per la musica inizia prestissimo e già negli anni Ottanta lavora nelle radio, conducendo tra gli altri il programma Radio Notte.

Nella sua vita, tra le altre esperienze, c’è anche un brano pubblicato come cantante nel 1985, Through The Night, diffuso con lo pseudonimo di Konty. Nello stesso anno conduce “Discoring”, un programma musicale che gli permette di esordire in Rai e di farsi conoscere da tutto il pubblico. Nelle ultime settimane, più di trent’anni dopo il primo programma musicale, Carlo Conti è pronto a ritornare con una trasmissione basata sulla musica: “The Band”.

Il video promozionale è uscito proprio in queste ore e ha anticipato quali saranno le band che dovranno sfidarsi. Tra le altre, c’è anche quella che anima lo show di Paola Perego e Simona Ventura ogni domenica, “CitofonareRai2”. Il pubblico, però, non sta per niente apprezzando lo stile che si intuisce dal video promozionale. Se, infatti, questo format sulle band era pensato per il pubblico giovane, secondo molti non sarà affatto così:

Già il promo è atroce — Giovanni Rossi (@giovannirossi87) April 19, 2022

Se le critiche si rivelassero in ascolti bassi e flop di auditel, per Carlo Conti le cose non si metterebbero affatto bene. Nella sua carriera sono davvero pochi i programmi che non han fatto il successo sperato: chissà se “The Band” andrà a annoverarsi tra questi o se, invece, sbancherà ogni previsione e stupirà tutti.

The post Carlo Conti demolito: “È atroce!”. Nessuno se lo sarebbe aspettato da lui appeared first on Ck12 Giornale.