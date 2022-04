bordate-contro-jeremias-rodriguez,-sparlano-di-lui-dopo-l’abbondono:-“e’-un-codardo!”-[video]

Anche se l’avventura in Honduras è terminata per Jeremias Rodriguez, piovono nuove critiche sull’ex naufrago.

Il fratello d’arte Jeremias Rodriguez è stato uno dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi“, e si è da subito configurato come un leader naturale a Cayo Cochinos. Subentrato in Honduras in coppia con il padre Gustavo, Jeremias è stato coinvolto in diversi scontri con i compagni di avventura; tra i molti: Nicolas Vaporidis, Edoardo Tavassi e Antonio Zequila.

Negli ultimi giorni il naufrago argentino è apparso molto stanco e provato e, come rilevato anche dalla conduttrice Ilary Blasi, ha manifestato un momento di forte tracollo psicologico. Durante la scorsa puntata de “L’Isola”, infatti, Ilary Blasi ha chiesto a Jeremias di illustrare al pubblico il suo disagio: il naufrago ha spiegato di non riuscire a gestire i comportamenti aggressivi, e di reagire malamente agli attacchi dei compagni. Ha inoltre spiegato di esser sparito dai radar per diversi anni, al fine di risolvere alcune problematiche personali. Il percorso compiuto, però, non l’ha affrancato da liti e polemiche, e Jeremias è stato sconfitto al televoto dalla coppia composta da Estefania e Roger.

Jeremias Rodriguez abbandona il gioco, ma le polemiche a Mattino 5 non si fanno attendere

Una volta approdato sull’atollo secondario di Playa Sgamada, Jeremias ha annunciato di voler abbandonare il reality, lasciando di sé il padre Gustavo. Il naufrago ha infatti rivelato di sentire la mancanza della fidanzata, ribadendo anche di non essere adatto al contesto dei reality. Nonostante i tentativi della conduttrice di indurlo ad un ripensamento, Jeremias ha salutato Clemente e il padre, preparandosi al ritorno nel Belpaese.

Stamattina, durante l’ultimo appuntamento con “Mattino 5”, Federica Panicucci ha esaminato l’accaduto con gli immancabili ospiti in studio, e la polemica è subito divampata. Secondo l’opinionista Patrizia Groppelli, infatti, Jeremias ha dato un pessimo spettacolo di sé. “Fondamentalmente si è giocato male una carta importante, perché Jeremias poteva stare sull’Isola. Per rispetto a sé stesso e per rispetto per il lavoro, perché per loro è un lavoro, questo, e poteva uscirne non più come il fratello di Belen, ma come Jeremias. A me dispiace che abbia sofferto, ma chi non ha sofferto negli ultimi anni? Tira fuori le pa**e e decidi di rimanere!“. L’opinionista ha poi concluso lapidaria: “E’ un codardo!“. Federica Panicucci si è sommessamente dissociata dall’affermazione, ma la sentenza dell’opinionista ha fatto piombare il gelo nello studio. Ecco la clip:

#Isola, #Jeremias ha deciso di non fermarsi e abbandona il gioco: “E’ un codardo” secondo Patrizia Groppelli, voi cosa ne pensate?#Mattino5 pic.twitter.com/VCB6kyryQH — Mattino5 (@mattino5) April 19, 2022

Questo ennesimo attacco verrà rintuzzato dal naufrago uscente dal reality?

