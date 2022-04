attacco-folle-contro-giulia-salemi,-botta-e-risposta-di-fuoco:-“prima-di-parlare,-conta-fino-a-10!”

Giulia Salemi nelle ultime ore è stata pesantemente attaccata sui social: la storia è stata cancellata, ma le prove sono ancora in circolazione.

I contrasti non mancano mai nella vita, nemmeno nelle famiglie più celebri e chiacchierate. Durante la scorsa settimana, complice una separazione sospetta in occasione dei festeggiamenti pasquali, la coppia Salemi-Pretelli è stata al centro di infuocati rumors, che bisbigliavano circa un’ipotetica crisi.

Se i due ex gieffini hanno pubblicamente smentito tale evenienza, cercando di mettere a tacere le indiscrezioni, l’intervento dell’inquieta Fariba Tehrani ha decisamente smosso le acqua. L’ex isolana, mamma di Giulia Salemi, ha infatti lanciato una live in cui prendeva le difese della coppia, ma il suo video ha avuto un eco dagli esiti imprevisti. Anziché placare i pettegolezzi, Fariba sembra averli rinfocolati maggiormente, vanificando così gli sforzi della figlia e del futuro genero. La donna si è quindi scagliata sugli haters, arrivando a scrivere: “Che il karma vi fulmini“, e sostenendo di esser stata volutamente fraintesa. La replica della figlia Giulia non si è fatta attendere, e quanto segue ha dell’incredibile.

Giulia Salemi mette la pezza, ma si rivela peggiore del buco: scatta la rissa sui social

Giulia Salemi si è concessa negli ultime ore ai follower, rispondendo ad alcune domande. Alla provocazione: “Come ci si comporta con un parente troppo invadente?“, l’ex gieffina si è sbilanciata, ironizzando sull’incontenibile madre. Giulia ha infatti replicato: “Lo chiedi alla persona sbagliata! Ahahah, scherzo mamma… Ti voglio bene!“.

La palese allusione ha urtato i nervi della suscettibile Fariba che, in una storia successivamente cancellata, ha replicato piccata: “Mi preghi, insistendo, di venire a casa tua, poi mi fai questo post infelice? Mi ero organizzata per venire domani, ma NON vengo più! Tu a volte hai messo nelle tue storie pure le nostre conversazioni private e tutti a ridere prendendola con simpatia, e quando io in una mia live do una risposta INNOCENTE, difendendo il mio tesoro Pierpaolo, alcuni ignoranti mi attaccano come se avessi svelato il segreto di (CIA) e tu dai adito a queste cose. E non dire che ti avrei dovuto scrivere in privato, perché pure tu non hai rispettato tante volte mettendo la mia voce in pubblico!“.

Il contenuto non è sfuggito agli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, che hanno provveduto prontamente a salvarla, rimbalzandola successivamente sui loro social. In particolare, è Amedeo Venza a commentare severamente il colpo di testa di Fariba nei confronti della celebre figlia. L’influencer infatti ha sentenziato: “Ma io dico, invece di postare pensieri e attacchi verso la propria figlia, e ora eliminare tutto, perché non contare fino a 10? E magari parlarsi di persona? Mah…“.

Sembra che il rapporto tra madre e figlia stia attraversando un momento di impasse. Riusciranno entrambe ad appianare la loro relazione, placando il continuo stillicidio di rumors nei confronti della loro famiglia?

