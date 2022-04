Stati Uniti in testa, Italia tra i primi dieci: la classifica dei paesi con più miliardari

I miliardari sono sparsi su tutto il pianeta. Nella 36esima classifica di Forbes compaiono infatti cittadini di 75 paesi o territori da tutti i continenti. Quest’anno abbiamo trovato in totale 2.668 persone con patrimoni a nove zeri, in discesa rispetto ai 2.755 dello scorso anno.

La principale ragione del calo è che la Cina ha registrato focolai intermittenti di Covid-19, che hanno danneggiato la catena di fornitura e la produzione. Le azioni di alcuni pesi massimi dell’economia del Paese, inoltre, sono crollate a causa delle preoccupazioni per le regolamentazioni imposte alle grandi compagnie tecnologiche e per i legami tra Pechino e la Russia. Tra i magnati cinesi che hanno perso di più ci sono Colin Huang, ex presidente di Pinduoduo, Ma Huateng, presidente del gigante di internet Tencent Holdings, e Jack Ma di Alibaba. Con 539 miliardari – 87 in meno rispetto allo scorso anno -, che mettono assieme patrimoni per quasi duemila miliardi di dollari, la Cina è comunque ancora il secondo paese più rappresentato in classifica.

Anche la Russia ha perso miliardari. L’invasione dell’Ucraina voluta dal presidente, Vladimir Putin, e la rapida reazione della comunità internazionale hanno fatto precipitare i mercati russi a febbraio. Quest’anno il Paese ha 34 miliardari in meno rispetto al 2021, per via della caduta del mercato azionario, del crollo del valore del rublo e delle sanzioni che hanno colpito gli oligarchi. Il totale dei patrimoni dei miliardari è sceso dai 584 miliardi di dollari dello scorso anno a 320 miliardi. Tra coloro che hanno perso di più ci sono il magnate del petrolio Vagit Alekperov e Alexey Mordashov, in passato la persona più ricca del Paese.

Non in tutti i paesi, però, la situazione dei miliardari è peggiorata nell’ultimo anno. Gli Stati Uniti sono sempre i più rappresentati sulla lista e hanno raggiunto la cifra record di 735 miliardari, contro i 724 di un anno fa. Il totale dei patrimoni dei miliardari americani è di 4.700 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 4.400 del 2021. Otto delle dieci persone più ricche del mondo sono statunitensi. E tra loro c’è Elon Musk, in testa alla classifica con una fortuna di 219 miliardi di dollari.

In India, terzo paese al mondo per numero di miliardari, i miliardari sono 26 in più di un anno fa. Taiwan è entrato nelle prime dieci posizioni, grazie a quattro nuovi miliardari. E quattro paesi che lo scorso anno erano privi di miliardari compaiono invece nella classifica 2022: l’Uruguay, l’Estonia, la Bulgaria e le Barbados, che hanno sulla lista un volto molto noto (Rihanna).

La classifica dei dieci paesi con più miliardari

1 | Stati Uniti

735 miliardari (contro i 724 del 2021)

Totale dei patrimoni: 4.700 miliardi di dollari (+300 miliardi)

Persona più ricca: Elon Musk, 219 miliardi di dollari

2 | Cina

539 miliardari (contro i 626 del 2021)

Totale dei patrimoni: 1.960 miliardi (-500 miliardi)

Persona più ricca: Zhong Shanshan, 65,7 miliardi di dollari

3 | India

166 miliardari (contro i 140 del 2021)

Totale dei patrimoni: 750 miliardi (+154 miliardi)

Persona più ricca: Mukesh Ambani, 90,7 miliardi di dollari

4 | Germania

134 miliardari (contro i 136 del 2021)

Totale dei patrimoni: 608 miliardi di dollari (-18 miliardi)

Persona più ricca: Dieter Schwarz, 47,1 miliardi di dollari

5 | Russia

83 miliardari (contro i 117 del 2021)

Totale dei patrimoni: 320 miliardi di dollari (-264 miliardi)

Persona più ricca: Vladimir Lisin, 18,4 miliardi di dollari

6 | Hong Kong

67 miliardari (contro i 71 del 2021)

Totale dei patrimoni: 383 miliardi di dollari

Persona più ricca: Robin Zeng, 44,8 miliardi di dollari

7 | Canada

64 miliardari (invariati rispetto al 2021)

Totale dei patrimoni: 308 miliardi di dollari (+77 miliardi)

Persona più ricca: Changpeng Zhao, 65 miliardi di dollari

8 | Brasile

62 miliardari (contro i 65 del 2021)

Totale dei patrimoni: 187 miliardi di dollari (-25 miliardi)

Persona più ricca: Jorge Paulo Lemann, 15,4 miliardi di dollari

9 | Italia

52 miliardari (contro i 51 del 2021)

Totale dei patrimoni: 195 miliardi di dollari (-10 miliardi)

Persona più ricca: Giovanni Ferrero, 36,2 miliardi di dollari

10 | Taiwan

51 miliardari (contro i 47 del 2021)

Totale dei patrimoni: 151 miliardi di dollari (+35 miliardi)

Persona più ricca: Zhang Congyuan, 11,7 miliardi di dollari

