si-riaccoppiano-dopo-il-gf-vip,-decisione-clamorosa:-nuova-avventura-assieme-in-tv

Una storica coppia del GF Vip si ritrova di nuovo dopo lungo tempo: ecco il clamoroso progetto in cantiere.

In questa stagione televisiva si preannuncia una clamorosa réunion tra due dei protagonisti più iconici del “GF Vip“. L’indiscrezione, emersa nelle ultime ore, è stata preceduta da una storia di Instagram dell’esplosivo Tommaso Zorzi.

Il giovane showman è infatti reduce dal successo di “Drag Race” e, nonostante le polemiche legate all’autore e giornalista Gabriele Parpiglia, si sta già concentrando sul suo prossimo format. Il progetto ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nel colosso Discovery Italia, e coinvolge un’altra grande protagonista del “GF Vip 5“. Di chi si tratta?

Tommaso e Stefania di nuovo insieme dopo il GF Vip 5?

Quella tra Tommaso Zorzi e la soubrette Stefania Orlando è risultata essere una delle amicizie più longeve e profonde nella quinta edizione del format in salsa Vip. I due hanno stretto un sodalizio complice e affettuoso, e il loro rapporto è perdurato ben oltre il reality.

Secondo il portale “TvBlog”, Zorzi sta per varare un nuovo programma su Discovery, in cui si esploreranno le case dei personaggi dello show-business, cercando poi di associarle al proprietario. Tommaso ha rivelato i dettagli del suo progetto in una lunga storia su Instagram, e tra i suoi follower l’hype sta comprensibilmente salendo alle stelle. Ma non è tutto: sembra che al suo fianco lo showman voglia proprio l’amica Stefania Orlando, sebbene il suo ruolo non sia ancora specificato. Le trattative sarebbero quindi andate a buon fine, e la soubrette avrebbe già firmato il suo ingaggio per “This is my house“.

Secondo “TvBlog”, i due sarebbero stati paparazzati durante uno shooting fotografico: il servizio sarà probabilmente integrato nel lancio pubblicitario del format. Sebbene l’indiscrezione sia freschissima, i fan della coppia non si sono fatti sfuggire la notizia, e già trepidano in attesa di rivedere assieme i loro beniamini, ecco un esempio.

L’attesa per “This is my house” si preannuncia davvero caldissima; Tommaso Zorzi allieterà inoltre i numerosi follower con un ulteriore programma tutto suo. Il giovane mattatore condurrà infatti anche “The great sewing bee“, prodotto Discovery a tema sartoriale, e si impegnerà nella ricerca della nuova promessa della moda. In attesa di nuove rivelazioni, seguiremo attentamente le mosse della coppietta del GF Vip!

