segnalazione-contro-l’isola-dei-famosi,-scandalo-eliminazioni:-tutto-pilotato,-salta-fuori-la-prova-[foto]

Scoppia una bufera sulla produzione de “L’Isola dei Famosi”: sta già circolando il nome del prossimo naufrago eliminato.

Come ben sappiamo anche “L’Isola dei Famosi“, come ogni reality, passa attraverso il rituale del televoto. Tale interazione con il pubblico è infatti necessario per tastare l’indice di gradimento degli spettatori nei confronti dei vari componenti del cast in ballottaggio. Come direbbe sua maestà Alfonso Signorini, “il pubblico è sovrano”, e dovrebbe quindi avere la facoltà di decidere la sorte dei vari concorrenti.

Talvolta però, sorgono pesanti dubbi su eventuali accordi con la produzione dei format: è quanto emerso nelle ultime ore a “L’Isola dei Famosi“. Una nota influencer ha infatti rilevato un’anomalia: sembra che gli autori del survival game abbiano pianificato la prossima eliminazione.

Nick dei Cugini prossimo eliminato de “L’Isola dei Famosi”? Ecco la tesi

Come accaduto nel caso di Soleil Sorge, opportunamente eliminata dal “GF Vip” giusto in tempo per essere arruolata ne “La Pupa e il Secchione“, un episodio parallelo è intercorso a “L’Isola“. L’influencer Deianira Marzano ha infatti scovato un banner pubblicitario in cui la band al completo dei “Cugini di campagna” promette una sua comparsata in pubblico.

Tale evento dovrebbe aver luogo il prossimo 15 maggio in una pizzeria in provincia di Teramo, e la storica band compare sul manifesto pubblicitario, sponsorizzato anche sui social network.

Si deduce perciò che Nick sarà eliminato entro quella data: se a questa supposizione sommiamo il fatto che il cantante sia effettivamente in nomination, l’ipotesi diventa sempre più concreta. “L’Isola dei Famosi” non andrà in onda il prossimo giovedì, per lasciar lo spazio in Playa Acopiada al format spagnolo “Supervivientes“. Tornerà quindi in onda il prossimo 25 aprile. Tale tempistica consentirebbe a Nick di uscire dal reality e rientrare nel Belpaese con tutta calma, riuscendo poi a presenziare all’evento in programma.

La produzione ha quindi stretto accordi in precedenza con lo storico interprete? A questo punto, anche l’eliminazione di Silvano potrebbe esser stata studiata in precedenza assieme ai manager della band. Come ben sappiamo, l’adagio recita infatti: “nel bene o nel male, purché se ne parli”. La presenza di Nick e Silvano potrebbero rappresentare un escamotage per rilanciare l’immagine della storica band, svecchiandola dalla patina pop anni ’70 che l’ha sempre caratterizzata. Gli autori hanno pianificato tutto a tavolino? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti con il prime time.

