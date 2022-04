Rinforzare il sistema immunitario: il rimedio della nonna che nessuno usa più

Il sistema immunitario è lo scudo del nostro organismo contro infezioni e virus: come mantenerlo in stato ottimale?

Incredibile ma vero: per rafforzare il nostro sistema immunitario molto spesso possono venirci in aiuto piccoli escamotage casalinghi, oltre che a una corretta alimentazione e integrazione di nutrienti.

Il primo metodo della nonna da considerare è un rituale rilassante e benefico: si tratta di consumare una volta al giorno una tazza di the verde, aggiungendo all’infuso un cucchiaino di miele, e un pizzico di cannella. Oltre alle sue proprietà antiossidanti, il the verde, se potenziato con la cannella, acquisisce importanti funzioni antivirali e antibatteriche. Anche il miele è un antibatterico e decongestionante naturale: questa calda tisana è in grado di dare il power-up all’intero organismo, scongiurando anche i malesseri legati ad il cambio di stagione. Ma vediamo anche gli altri alleati per la salute del nostro sistema immunitario.

Sistema immunitario e alimentazione: ecco come mantenerlo al top

Come spesso accade, è la natura stessa a fornirci gli strumenti per mantenerci in un ottimale stato di salute. Innanzitutto, è consigliabile consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, in modo da integrare vitamine, acqua e le fibre necessarie. Anche i latticini non sono da sottovalutare, da preferire però sempre in versione magra: il loro alto apporto di fermenti lattici e probiotici aiuta a ripristinare la flora batterica dell’intestino.

Nello specifico, poi, ci sono degli ingredienti naturali in grado si rafforzare il nostro sistema immunitario, in primis sua maestà l’aglio. Esso è infatti ricco di allicina, in grado di contrastare infezioni, famoso anche per le sue proprietà antitumorali. Anche la frutta secca, ricca di antiossidanti naturali e di vitamina E, rappresenta un alimento prezioso per la nostra salute. Agrumi e fragole, invece, naturalmente ricchi di vitamina C, aiutano l’assorbimento del ferro, e contribuiscono ad allontanare dall’organismo il rischio di contrarre malattie. Sono invece da evitare i cibi ricchi di zuccheri e di grassi saturi, più difficili da assimilare e meno ricchi di nutrienti essenziali.

Passiamo infine alle piante benefiche: oltre al prezioso the verde, si consiglia l’assunzione di eleuterococco, o ginseng siberiano, ottimo energizzante. Anche la rodiola si rivela efficace nel combattere ansia e stress; astragalo ed echinacea, invece sono considerati ricchi di proprietà immunostimolanti. Ginseng e radice di liquirizia, infine, sono utilizzati da millenni nella medicina tradizionale cinese per le loro potenzialità stimolanti ed immunitarie.

The post Rinforzare il sistema immunitario: il rimedio della nonna che nessuno usa più appeared first on Ck12 Giornale.