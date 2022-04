Oroscopo Barbanera di mercoledì 20 aprile: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – La settimana lavorativa inizia all’insegna della progettazione: sembra che i tempi siano maturi, e presto avrete riscontri appaganti e concreti.

Toro (21/4 – 20/5) – Pur senza essere spettacolare, questo martedì avrà il pregio di indurvi alla necessaria riflessione. Non abbiate paura di quello che potreste scoprire.

Gemelli (21/5 – 21/6) – La Luna in Sagittario antagonista di Marte genera un clima incandescente nel lavoro, offrendo agli interlocutori l’appiglio per rimproverarvi.

Cancro (22/6 – 22/7) – Giornata produttiva per quanto riguarda la professione. Siete ambiziosi al punto giusto e abbastanza scaltri da non sottovalutare la concorrenza.

Leone (23/7 – 23/8) – Con la sosta della Luna in Sagittario, il sole splende alto nel cielo. Sarete sicuri di voi stessi, fiduciosi e dinamici. Un po’ di cautela nello sport.

Vergine (24/8 – 22/9) – Atmosfera punteggiata di qualche pena affettiva. L’immaginazione vi gioca un brutto scherzo, rientrate alla base e rimettete la logica al suo posto.

Bilancia (23/9 – 22/10) – La Luna porta in dono vitalità e buonumore. Approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete in sospeso. Sorprese e notizie che state aspettando da tempo.

Scorpione (23/10 – 22/11) – La vostra profondità di giudizio, l’eloquio incisivo e la capacità di ascolto sono le doti migliori per decretare la felice riuscita di un colloquio di lavoro.

Sagittario (23/11 – 21/12) – La Luna nel segno si scontra con Marte in Pesci ed è subito… sera. Idee strampalate e sentimenti confusi, contrattempi in viaggio e negli affari.

Capricorno (22/12 – 20/1) – L’Per il conseguimento dei vostri obiettivi, rendetevi disponibili ad assumere altri oneri: siete pieni di energie, pronti per la scalata al successo.

Acquario (21/1 – 19/2) – La Luna in Sagittario vi accompagna in questo ritorno al tran tran quotidiano, alleggerendo con entusiasmo giustificato l’insostenibile peso della routine.

Pesci (20/2 – 20/3) – La voglia di evasione e di libertà si scontra con una serie di imprevisti e di tensioni con l’ambiente. Segnali di malcontento dal partner e dai parenti.

L’articolo Oroscopo Barbanera di mercoledì 20 aprile: le stelle di domani proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.