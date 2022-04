Codice della strada, il gesto che fanno tutti alla guida diventa illegale: non potrai più farlo

C’è un preciso gesto che tutti fanno e che, però, potrebbe causare gravi conseguenze: ecco di cosa si tratta. Fate molta attenzione

Ormai è sempre di più il tempo che trascorriamo in auto. Recarsi al lavoro, fare la spesa e andare a appuntamenti e riunioni sono solo alcune delle attività quotidiane che richiedono lo spostamento in auto. Spesso, poi, ci troviamo a fare lunghe code che mettono a dura prova la pazienza, soprattutto se si è di fretta. Tutto questo nervosismo può culminare in alcuni gesti spontanei, dettati dalla noia e dalla stanchezza.

State attenti, però, perché qualcuno di questi è esplicitamente vietato dal codice della strada: ecco cosa non dovete assolutamente fare.

Il codice della strada lo vieta: attenti al finestrino

Il Codice della Strada contiene tutte le regole che un automobilista deve assolutamente rispettare. Nel caso contrario, sono previste dure sanzioni pecuniarie che, se non vengono pagate, possono peggiorare e aggravarsi sino al ritiro della patente. L’insieme delle regole consente il vivere civile e, soprattutto, la sicurezza di sé stessi e degli altri automobilisti, soprattutto nelle regole che riguardano la velocità e la circolazione.

Una delle più sconosciute è quella che vieta assolutamente di sporgere mani, gomiti, braccia o anche la testa fuori dal finestrino dell’auto. Questo è molto pericoloso e, in caso di incidenti, anche la polizza di Responsabilità Civile non risponde, in caso di violazione. L’articolo che esplicita questo è il 167 del Codice della Strada che, al comma 3, vieta questi gesti sia ai passeggeri che al conducente. La sanzione, in caso di violazione, va dai € 85 ai € 388.

Il gesto di sporgere il braccio fuori dal finestrino è istintivo, soprattutto durante le code dell’estate quando il caldo rende l’abitacolo piuttosto inospitale. Oggi come oggi, l’aria condizionata favorisce il rispetto di questa norma poiché, per mantenere fresca l’auto, si cerca di aprire i finestrini il meno tempo possibile. L’aspetto più grave di questo gesto è che, in caso di incidenti provocati da una sporgenza nella sagoma trasversale del veicolo, il guidatore sarebbe totalmente responsabile. Questo vale anche nel caso in cui siano dei minori a farlo, per cui è importante ricordare questa regola anche ai propri figli.

Le compagnie di assicurazione, in caso di sinistro causato da questo gesto, non risarciscono i danni subiti, quantomeno non pienamente. Questo è confermato anche da diverse sentenze della Corte di Cassazione, che hanno sancito la corresponsabilità. Insomma: state molto attenti ad allargare mani e braccia fuori dal finestrino, poiché le conseguenze potrebbero essere molto gravi.

