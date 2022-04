Bianca Guaccero preoccupa tutti: “Purtroppo non ci sarà”, che sta succedendo?

Momenti difficili per Bianca Guaccero. La conduttrice e cantante ha dovuto prendersi uno stop forzato, ma la causa non si conosce

La conduttrice è oggi al timone di Detto Fatto, una delle trasmissioni di punta del pomeriggio della Rai. Bianca Guaccero nella sua vita ha svolto moltissimi ruoli, iniziando come attrice in importanti musical e opere teatrali fino alla televisione, con fiction e programmi. La sua poliedricità le ha garantito l’affetto del pubblico in ogni sua nuova esperienza come, per esempio, a “Tale e Quale” di Carlo Conti, a cui partecipò nel 2015.

Nelle ultime ore, Bianca Guaccero sta vivendo un momento di difficoltà. La notizia è arrivata proprio in giornata e le conseguenze sono state drastiche: è stato tutto annullato.

Bianca Guaccero è costretta a fermarsi: “Stop precauzionale”

Il programma del pomeriggio di Rai2, che occupa due ore ogni giorno, è dedicato alla vita quotidiana. Si chiama “Detto Fatto” e, con Bianca Guaccero, propone tutorial, soluzioni geniali per problematiche casalinghe e tips di moda e di stile per aiutare tutti i telespettatori nella gestione della casa e degli ambienti comuni. Il programma è longevo ed è nato con Caterina Balivo, che poi lasciò la trasmissione in mano all’attrice per passare al pomeriggio di Rai1 con “Vieni da me”.

Nelle ultime settimane, è arrivata la conferma che tutti i fan della Guaccero non avrebbero mai voluto leggere. La prossima edizione di Detto Fatto, infatti, non la vedrà più al timone: sembra che a sostituirla sarà Mia Ceran. Nonostante manchino diverse puntate alla fine di questa edizione, però, sembrano già esserci dei problemi. La puntata del 18 aprile, infatti, è stata sospesa: la notizia è stata data nella mattina della giornata stessa, Pasquetta.

I fan si sono subito preoccupati per questa improvvisa notizia riguardo al programma di Rai2. La rete ha voluto spiegare la decisione confermando che si tratta solamente di uno “stop precauzionale”, dettato da motivazioni personali. Al momento, però, non si sa se la puntata di martedì 19 aprile verrà confermata o se, invece, subirà di nuovo un annullamento. Per la Guaccero non si tratta affatto di un periodo facile. Dopo diversi anni, infatti, non solo è stata sostituita da Mia Ceran alla conduzione del programma che l’ha definitivamente lanciata in tv. A rincarare la dose è il fatto che per lei non sembrano esserci nuove offerte all’orizzonte, sia televisivo che cinematografico.

The post Bianca Guaccero preoccupa tutti: “Purtroppo non ci sarà”, che sta succedendo? appeared first on Ck12 Giornale.