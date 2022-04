Amici21 | Accuse contro la redazione, scatta la censura contro Carola: “Hanno tagliato tutto!” [VIDEO]

Bruttissima accusa quella mossa contro la redazione di Amici21. Oltre al danno, la beffa: sembra che nel video di Carola abbiano tagliato alcune parole

Durante la scorsa puntata del serale di Amici21, andato in onda sabato 16 aprile, l’eliminata è stata Carola Puddu. La ballerina sarda, della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, ha avuto la peggio nella sfida con Dario, di Veronica Peparini. La sfida è stata molto agguerrita poiché, giunti a questo punto, tutti i concorrenti sono molto bravi nel proprio genere.

Dopo l’eliminazione, Carola si è lasciata andare a un momento di tenerezza con Luigi, un cantante della scuola di Amici21 con cui ha avuto del tenero. I telespettatori, però, han notato il fattaccio: hanno tagliato proprio quel momento lì.

Carola si confida con Luigi, Amici21 però censura tutto

L’eliminazione di Carola è stata per molti un colpo difficile da digerire. La ballerina sarda, infatti, ha conquistato tutti con il suo modo di fare allegro e scanzonato e il suo talento ha reso la sua partecipazione ad Amici21 ancora più memorabile. Alessandra Celentano, infatti, l’ha voluta per la propria squadra sin dal primo giorno, spronandola quotidianamente a dare il proprio meglio.

Carola è diplomata in ballo classico all’Accademia dell’Opera di Parigi. Questo le ha dato una grandissima esperienza e, soprattutto, un controllo unico del proprio corpo. Ciò che però le manca e che, spesso, è stato causa di dispiaceri e sconforto ad Amici21 è la mancanza di flessibilità mentale. La danza classica, infatti, le ha regalato un rigore fisico e morale molto duro che, in alcuni casi, è una risorsa, mentre in altri un forte limite.

Questo si è riversato anche sul lato personale. Durante il reality, Carola ha conosciuto Luigi, un cantante di Rudy Zerbi. Tra di loro è nato fin da subito un legame speciale ma la difficoltà di Carola a lasciarsi andare ha rallentato tutto, ponendo fine a un amore mai realmente iniziato. Proprio dopo l’eliminazione, la ballerina ha voluto prendere Luigi in disparte. In un momento tutto dedicato a loro, Carola ha ammesso il proprio amore per il cantante, sottolineando l’importanza del loro rapporto e la felicità nell’averlo provato.

Secondo alcuni telespettatori, però, la redazione di Amici21 avrebbe operato con un netto taglio al momento del montaggio. Durante una discussione in merito all’innamoramento dei due, infatti, sembra che ci sia un deciso taglio di scena:

Chissà quali erano le parole di Luigi, in risposta alla ballerina. Non ci resta che continuare a seguire il programma e, soprattutto, a cercare di capire come Luigi vivrà le prossime settimane.

