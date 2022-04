tensione-alle-stelle-a-mattino-5,-rivelazione-preoccupante-sul-naufrago:-“ha-avuto-un-crollo!”-[video]

“Mattino 5”: l’intervento in diretta svela un retroscena allarmante su un naufrago di Cayo Cochinos.

Come di consueto, anche oggi è andato in onda l’appuntamento con il rotocalco di Mediaset “Mattino 5“, nel quale si sono alternati gli storici conduttori Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Dopo aver approfondito alcuni casi di cronaca e attualità, la bionda mattatrice è passata a temi più leggeri, occupandosi del suo appuntamento quotidiano con le vicende de “L’Isola dei Famosi“.

Consultando il fedele Andrea Franco Alajmo, giornalista di costume in collegamento con lo studio, Federica ha esaminato le dinamiche più interessanti nella spiaggia di Cayo Cochinos. Un naufrago in particolare sembra dimostrare forti difficoltà nel gioco, e il suo percorso si rivela più impervio di giorno in giorno: crollo mentale in atto?

Jeremias Rodriguez è in crisi: l’indiscrezione scoppia a “Mattino 5”

Nonostante il percorso del fratello d’arte Jeremias Rodriguez si preannunciasse vincente, nelle ultime settimane il naufrago si è dimostrato particolarmente litigioso e scontento durante la permanenza nel reality. Entrato in coppia con il padre Gustavo, da cui è stato separato dopo la creazione delle fazioni “Tiburon” e “Cucaracha“, ha avuto molteplici scontri con il resto del cast.

Si è infatti confrontato pesantemente con l’attore Nicolas Vaporidis, e in seguito con la new-entry Edoardo Tavassi. Durante l’ultimo prime time non sono mancate le scaramucce con l’attrice hard Ilona Staller, e uno scambio di spiacevolezze durante un fuori onda con il nuovo arrivato Marco Senise. L’irrequietezza di Jeremias si è accentuata ancora di più dopo l’eliminazione del padre dalla spiaggia principale, e il suo umore preoccupa Federica e il suo ospite. La conduttrice ha infatti interpellato Andrea Franco Alajmo: “(I naufraghi, n.d.r.) Sono davvero molto critici nei confronti di Jeremias… ‘anima brutta’, ‘incattivito con la vita’, insomma, ne parlano molto male… Andrea, che ne pensi?“.

Il paparazzo ha quindi replicato: “Lui ha detto che sta giocando, ma non sta giocando. Ha avuto un crollo, è uscito il lato brutto di Jeremias… Quello che lui diceva nelle scorse puntate voler metter da parte, gli è tornato fuori. Perché lui è un bravissimo ragazzo finché è nel suo ambiente, con i suoi amici, con la sua famiglia… Ma quando viene messo con gente che non gli piace, questo è un suo limite, ma non sta giocando!“. Ecco il video del confronto in studio:

Sembra proprio che Jeremias non stia vivendo al top la sua seconda esperienza da naufrago: sceglierà di tornare ai suoi affetti in Italia anticipatamente?

