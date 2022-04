Oroscopo Paolo Fox di martedì 19 aprile: è tempo di grandi novità, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Ti sentirai profondamente deluso da qualcuno e una sensazione di tristezza ti travolgerà. Forse è una persona che hai iniziato a piacerti, ma ora il suo comportamento potrebbe farti venire dei dubbi. Tuttavia, non dovresti prendere decisioni avventate perché potrebbero sorprenderti. La tua socievolezza sarà in aumento, così come la tua capacità di usare la creatività a tuo vantaggio. Dirigete questa energia per aggregarsi intorno a voi e non per generare conflitti. Per quanto sia difficile non agire in fretta, pensare e ripensare prima di comunicare. Le tue azioni più ponderate possono ottenere notorietà da qualsiasi leader o capo diretto.

Toro – Ti sentirai un po’ preoccupato per una questione economica che ti viene in mente di tanto in tanto. In realtà, in questo momento non puoi fare niente: fidati che le cose si risolveranno in un modo o nell’altro e la vita ti sorprenderà. Ma devi essere paziente e continuare a dare il massimo. Momento di maggiore concentrazione di dove è ciò che vuoi veramente lasciar andare nella tua vita. Settimana di rivalutazione di alcune scelte e la volontà di indirizzare questi cambiamenti verso situazioni che hanno senso per te. Lato finanziario con buone prospettive, soprattutto per quanto riguarda partnership e accordi.

Gemelli – Il tuo aspetto più creativo verrà alla luce e ti sentirai ispirato a sviluppare la tua versione migliore. Se ti piace il tema della decorazione, troverai un’attrazione in quest’area e progredirai molto. Ma ricorda che non devi rispettare i criteri degli altri. Con Venere in Sagittario, le loro relazioni acquisiscono nuovi aspetti in questo momento. Sarai più in evidenza e, se vuoi, puoi usare quell’energia per incontrare nuove persone che ti porteranno nuova aria. Non dimenticare che questo aspetto aiuta molto anche nella cura di te stesso – prima di tutto, metti in primo piano le tue esigenze.

Cancro – La paura ti sta preparando una trappola. C’è un problema che ti preoccupa ma per il quale non puoi fare nulla in questo momento. La cosa migliore è che oggi riservi le tue energie per fare ciò che ti piace di più e che cerchi un modo per realizzare i tuoi sogni: non mollarli a causa di quelle false paure. Una forza trainante questa settimana ti fa concentrare sugli obiettivi e su ciò che vuoi ottenere all’interno del tuo scopo professionale. Conta molto sul tuo lato più sensibile per dare quella forza alla tua creatività. Buone idee e concentrazione ti danno questo durante la settimana per promuovere cose nuove, divertiti!

Leone – Sei in un ottimo momento per intraprendere nuove avventure professionali. Oggi o nei prossimi giorni qualcuno potrebbe proporti qualcosa che sarebbe il primo passo per andare dove vuoi adesso. Dovrai affrontare visioni limitate della realtà di alcune persone intorno a te. Alcuni contratti o accordi che hai considerato risolti ad un certo punto potrebbero tornare a chiedere nuovi look e risoluzioni. Riconsiderare, se possibile e positivo per te. La diplomazia è necessaria, poiché è probabile che tu ottenga risultati migliori con questo atteggiamento oggi. Guarda questa settimana con lo shopping di fretta, tieni sotto controllo le tue finanze!

Vergine – Potrebbero farti una proposta di cui non sarai molto soddisfatto all’inizio. Ma se lasci passare qualche giorno, potresti vederlo con occhi diversi e scoprire qualcosa di interessante che aggiunge valore alla tua vita. Agisci con il cuore e non permettere alla paura di invaderti. La routine ottiene una certa mossa questa settimana. Può essere un aumento del lavoro o un invito ad assumere nuove responsabilità. Ad ogni modo, non fatevi prendere dal panico: usate e abusate dell’energia mentale per pianificare i vostri piani e affrontare le sfide. Davanti vedrai quanto valeva.

Bilancia – Cambiare lo sport che pratichi attualmente potrebbe avvantaggiarti: sei poco motivato e i cambiamenti sono buoni. Fare sempre la stessa cosa può diventare noioso. Sii creativo e scopri tutte le opzioni che devi esercitare dal divertimento e dalla curiosità.

Scorpione – Limita oggi le tue spese il più possibile: ultimamente stai facendo troppe esborsi che non sono affatto necessarie. Dai un’occhiata ai tuoi risparmi e pianifica il viaggio che vuoi fare la prossima estate. Fai numeri, rivedi i tuoi conti e prendi decisioni.

Sagittario – Nuove sfide ti apriranno la strada oggi e a volte penserai di non essere in grado di assumerti tante responsabilità. Ascolta attentamente ciò che la tua saggezza interiore ha da dirti e scegli di dare la priorità a ciò che è più importante per te in questo momento. Non puoi fare tutto.

Capricorno – Riceverai un regalo che ti sorprenderà e che ti mostrerà che hai sbagliato in relazione a ciò che pensavi di una persona. I tuoi pregiudizi non ti aiutano affatto: ti confondono solo. Cerca di liberarti da certe ossessioni e affronta il momento presente con entusiasmo.

Acquario – Tu e il tuo partner dovrete armarvi di coraggio e fare cose diverse da quelle che avete fatto finora. Non puoi permettere che i giorni passino ripetuti e uguali senza che nulla cambi. Ricordare il passato è buono solo se impari la lezione di ciò che era una volta.

Pesci – La vita di oggi ti porterà nuove opportunità che puoi vedere solo se mantieni il giusto atteggiamento. Concentrati su ciò che vuoi e lascia dietro di sé ciò che non vuoi. E ascolta attentamente ciò che ti dirà un familiare che ne sa più di te su un argomento che ora ti riguarda. Non essere arrogante.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

