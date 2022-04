Oroscopo Branko di martedì 19 aprile: segnali positivi in amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Sei una persona molto ottimista, a volte anche troppo. Questa tua lungimiranza e ottimismo ti portano a raggiungere i tuoi obiettivi ma allo stesso tempo potrebbero portarti a commettere errori. Ragiona bene sulle tue mosse.

Toro – Oggi non sei dell’umore adatto per fronteggiare alcun tipo di scontro o conflitto. Per questo motivo dovresti evitare di scontrarti con le persone che ami e rimandare a domani possibili chiarimenti.

Gemelli – Il tuo obiettivo è arrivare sereno a questa sera. E’ stata una giornata faticosa e non vedi l’ora di rilassarti. Ricorda che tutto dipende da te e da come deciderai di porti.

Cancro – Ti sei svegliato con la sensazione di avere una grande apertura mentale e di spirito. Non devi avere paura di agire e sentiti libero di comportarti nel modo che ritieni opportuno.

Leone – I tuoi amici ti sembrano molto sinceri oggi. Questa loro apertura potrebbe essere interpretata male da te, potrebbero sembrarti forse troppo schietti, ma ricorda che la sincerità è alla base di ogni rapporto.

Vergine – Hai bisogno di tempo per elaborare e lavorare al meglio su un’idea che ti ronza nella testa da un po’. Concediti il tempo che ti serve e almeno per oggi non pensare alle scadenze.

Bilancia – Prima di buttarti nella realizzazione dei tuoi desideri dovresti pensare al modo in cui deciderai di agire. Oggi avrai modo di riposarti e riflettere bene sul da farsi.

Scorpione – I gesti semplici ma sensibili di una persona cara ti fanno finalmente sentire apprezzato dopo tanto tempo. Era molto che non ti sentivi così e forse è il momento di godere di un po’ di serenità.

Sagittario – Cerca di non essere così severo con te stesso ma prova a sperimentare un po’ di spensieratezza. E’ vero che il periodo è un po’ particolare ma non è mai tardi per cambiare rotta.

Capricorno – La sensazione di disagio che ti porti dietro da molti giorni, è derivata da qualcuno che ami che si aspetta da te qualcosa che non puoi dare. Non sentirti in colpa per questo piuttosto prova a dialogare con questa persona.

Acquario – Marte, il tuo pianeta almeno per oggi, ti induce a essere più empatico e sensibile nei confronti delle persone che ami. Sfrutta questa giornata per dimostrare il tuo affetto.

Pesci – Un momento per te e per i tuoi pensieri può sicuramente farti bene, ma le persone che ti amano ti riporteranno alla realtà. Non devi necessariamente fare questo “viaggio” da solo. Prova a farti guidare.

