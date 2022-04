“Le voci girano…”: drammatica smentita per Lulù Selassiè, adesso la principessa trema

Per Lulù Selassiè sembra preannunciarsi una doccia fredda: le ultime indiscrezioni confutano le dichiarazioni ufficiali.

Nelle ultime settimane la Princess di retaggio etiope Lulù Selassiè si è ritrovata al centro di accaniti rumors in rete. Motivo del contendere, la sua relazione con l’atleta Manuel Bortuzzo, a quanto pare giunta al capolinea. A diffondere le prime, vaghe indiscrezioni era stata l’influencer partenopea Deianira Marzano, che in una stories su Instagram aveva gettato l’amo ai numerosi follower.

Secondo l’influencer, infatti, alcune fonti le avevano riferito di un momento di “stanca” tra una coppia molto famosa, e tale crisi sarebbe stata dovuta ad atteggiamenti troppo pressanti e invasivi da parte della partner. Chiunque abbia seguito l’ultima edizione del “GF Vip” conosce benissimo i trascorsi tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. La loro storia non è sempre stata lineare e scorrevole, e ha attraversato diversi momenti di impasse. Vediamo perché i sospetti del web sono tutti rivolti alla coppia di ex gieffini, e le ultime novità sul caso.

Lulù Selassiè: le voci sulla presunta crisi sono realistiche?

Dopo la pubblicazione della storia di Deianira, il pubblico ha immediatamente colto le analogie con la storia intercorsa tra Manuel e Lulù nella casa del “GF Vip“. L’atleta, specie agli albori della relazione, rivendicava un maggior diritto alla privacy e allo spazio vitale, scarsamente rispettato dalla giovane Princess. I campanelli d’allarme sono immediatamente scattati, e la coppia è perciò finita sotto osservazione.

Dopo la valanga di rumors piombata sulla coppia, Lulù ha deciso di replicare sui social, affermando il diritto a voler vivere la sua storia lontano dai riflettori. Dopo aver rassicurato i fan con un breve comunicato, aveva anche pubblicato una foto con l’inciso: “Voglio tutto, ma non voglio tutti su di me“. Tale rivendicazione aveva parzialmente sedato i dubbi circa la temperatura della relazione tra i due, ma poche ore fa Deianira è tornata alla carica. L’influencer ha infatti pubblicato una storia, ripresa dal profilo di Amedeo Venza, in cui trasmette ai follower un messaggio criptico, ma molto eloquente:

I due cacciatori di gossip sembrano rimbeccare le smentite di Lulù Selassiè sui social, e si preparano a pubblicare una serie di contenuti bomba. Ovviamente non vi è la certezza che i due facciano riferimento espressamente ai due ex gieffini, ma data la mole di indiscrezioni trapelata negli ultimi giorni, la coppia è in pole-position nelle statistiche. Secondo una fonte anonima, Lulù era stata vista persino litigare con la sorella Jessica in un salone di parrucchieri. Il motivo del contendere sarebbe stata la tensione nei rapporti con il futuro suocero Franco Bortuzzo, e l’episodio è stato riportato puntualmente da Deianira Marzano.

Quali saranno le prossime, clamorose, notizie al riguardo?

The post “Le voci girano…”: drammatica smentita per Lulù Selassiè, adesso la principessa trema appeared first on Ck12 Giornale.