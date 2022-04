ilary-blasi-in-ansia,-spunta-fuori-la-battaglia-legale:-sull’isola-piomba-una-minaccia-gravissima

La conduttrice Ilary Blasi deve fronteggiare l’ennesima problematica: un naufrago di Cayo Cohinos potrebbe subire serie ripercussioni al suo rientro.

L’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi” si sta rivelando particolarmente ostica per la conduttrice Ilary Blasi. Dopo alcune battute di arresto nell’inserimento dei naufraghi nel cast, dovuta al Covid-19, due diverse tempeste tropicali si sono abbattute sull’atollo di Cayo Cochinos. Ciò ha costretto naufraghi e operatori ad una precipitosa ritirata per sfuggire alle intemperie, minacciando anche i prime time del reality.

Inoltre, anche Floriana Secondi ha dato del filo da torcere alla bionda conduttrice, scagliandosi al pari di Jeremias Rodriguez contro la produzione del programma. La naufraga Patrizia Bonetti ha inoltre abbandonato il gioco a poche ore dall’approdo a Playa Palapa: durante la prova del fuoco aveva infatti riportato serie ustioni, ed è stata costretta e far ritorno nel Belpaese. Una volta atterrata in Italia, però, sembrerebbe aver intentato causa contro “L’Isola”, per ottenere un risarcimento per i danni subiti.

Per non parlare, infine, dell’espulsione del Cugino di Campagna Silvano, reo di aver pronunciato blasfemie in prima serata: il fratello ha minacciato ripercussioni legali. Nelle ultime ore, lo spettro di un’altra bagarre giudiziaria si sta abbattendo sul survival-game di Canale 5.

Ilary Blasi: un concorrente ha dei conti in sospeso col passato

Durante uno degli ultimi appuntamenti live con Playa Palapa, l’ex pornodiva Ilona Staller ha confessato ai microfoni di Ilary Blasi il suo complicato rapporto con il figlio. Secondo il portale “Il Fatto Quotidiano”, Ilona avrebbe un contenzioso con l’ex marito Jeff Koons, celebre artista statunitense. I burrascosi rapporti tra i due sarebbero sfociati nel rapimento del figlio da parte dell’attrice, che avrebbe portato il piccolo in Italia a dispetto delle leggi degli States.

Dopo anni di battaglie legali tra i due ex coniugi, Ilona avrebbe ricevuto una dura sentenza da parte della Corte Suprema di New York. Tale Istituzione avrebbe infatti emesso un’ordine di arresto nei suoi confronti per sottrazione di minore, e l’ex marito Koons le avrebbe inoltre imposto un risarcimento di 8 milioni di dollari. La Staller ha deciso di affidarsi all’avvocato Luca Di Carlo, conosciuto anche con l’appellativo di “avvocato del diavolo”. Il legale le avrebbe permesso di vivere serenamente con il figlio in suolo italiano, ma a quanto emerge, il procedimento negli States è tutt’ora pendente sul suo capo.

Di Carlo ha infatti dichiarato: “Purtroppo a New York non è mai stato revocato l’ordine di arresto cautelare, nonostante la sentenza passata abbia pienamente assolto Ilona…“. Da quanto emerge, se Ilona tornasse negli Stati Uniti, potrebbe essere processata per direttissima dalla corte newyorkese, e la condanna potrebbe rivelarsi esemplare.

