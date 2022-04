ilary-blasi-e-totti-rimandano-le-vacanze:-cosa-bolle-in-pentola?

La coppia più chiacchierata dell’ultimo anno ne ha combinata un’altra. Ilary Blasi e Totti hanno definitivamente spostato le vacanze: perché?

La conduttrice de L’Isola dei Famosi è da mesi al centro del gossip più scatenato. Per Ilary Blasi e suo marito, Francesco Totti, non è stato affatto un periodo facile quello che si è appena concluso. Tutti i giornali e le riviste, infatti, davano il loro matrimonio come definitivamente tramontato a causa di alcuni tradimenti da lei subiti. Ormai la notizia era di dominio pubblico e i due han dovuto smentirla pubblicamente, per cercare di fermarne la diffusione.

Nelle ultime ore, però, sembra che i due abbiano rimandato uno degli appuntamenti più attesi: le vacanze estive. Immediatamente sono ricominciate a circolare le voci di crisi e chiusure: ecco qual è la verità.

Ilary Blasi e Totti: cambia di nuovo tutto

Il marito di Ilary Blasi, Francesco Totti, è stato uno dei giocatori della Roma e dell’Italia più amati di sempre. Il suo percorso all’interno della squadra della sua città, la Roma, è storico: Francesco ha vestito la stessa maglia e i stessi colori per venticinque anni. La sua, più che una carriera sportiva, è l’espressione di una vera e propria testimonianza di fede alla sua città e al suo popolo. Ilary Blasi, al suo fianco, ha sempre saputo lasciare il marito brillare di luce propria, sapendo essere sua compagna e braccio destro e così lui ha fatto con lei.

Oggi, Ilary, è alla conduzione della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality estremo ha voluto di nuovo al timone l’irriverente presentatrice romana che, come inviato, ha richiamato Alvin, storico co-conduttore. L’impegno del reality di Canale5 sta richiedendo ad Ilary tutto il proprio tempo e tutte le proprie energie, soprattutto anche a causa delle novità introdotte quest’anno. Le dinamiche tra i concorrenti sono sempre più profonde e intricate e Ilary ed Alvin devono riuscire a spiegarle, trasmetterle e guidarle nel miglior modo possibile.

Nelle ultime ore, per Ilary Blasi sembra arrivata una notizia che nessuno si sarebbe aspettato. Questa ha causato uno slittamento importante nella sua vita privata, soprattutto per quanto riguarda gli impegni estivi. Pare che Mediaset e Canale5 abbiano deciso: L’Isola dei Famosi è stata allungata. La finale, infatti, è prevista per lunedì 27 giugno:

OMG APRO INSTAGRAM E .. pic.twitter.com/uT2idep97N — shadow (@raffinatissimo_) April 18, 2022

Questo prolungamento è il segno di una strategia vincente per quanto riguarda i reality di Mediaset che, sia con il GF VIP che con L’Isola, ha dominato l’anno.

The post Ilary Blasi e Totti rimandano le vacanze: cosa bolle in pentola? appeared first on Ck12 Giornale.