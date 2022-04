“Gesù capirà, datele un…”. Nanda, la ragazzina a luci rosse finita in convento: le foto sconcertano le suore | Guarda

Si chiama Nanda Alfi, ha 20 anni ed è già la star indiscussa di Ti spedisco in convento 2, il reality “estremo” di Real Time. Estremo perché mette a confronto lo stile di vita di alcune suore e una manciata di ragazzine terribili: volgari, sboccate, super-materialistiche. E quasi tutte influencer, come Nanda, che ha già sconvolto religiose e telespettatori a casa e su Twitter snocciolando la sua massima: “100k followers sono più utili di una laurea”. Chi segue lo show l’ha già travolta di insulti sui social, al grido di “psicopatica”, “viziata”, “irresponsabile”, “maleducata”. E sono, forse, gli epiteti più lusinghieri che si è guadagnata.

La ragazza vive con sua madre a Gallarate, in provincia di Varese, ma è soprattutto sui social che si esprime al meglio. Da Facebook a TikTok, da Instagram al più piccante OnlyFans. A giudicare dalle foto che pubblica e dalle didascalie che scrive, il percorso di “recupero morale” iniziato dalle suore sarà assai complicato, una corsa a ostacoli.

Anche perché Nanda sembra più alla ricerca di pubblicità che di un percorso spirituale per affrontare all’esistenza senza pensare esclusivamente a soldi, fama e bella vita. “Ma se non te ne frega niente vattene a casa tua e ci fai un grandissimo favore”, scrive un telespettatore su Twitter. Gli fa eco un altro, ancora più duro: “Petizione per la suora che si possa ribellare a Nanda e darle uno schiaffo decente. Gesù la capirà e gli dirà pure che ha fatto bene”.