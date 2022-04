David Parenzo, “dopo c’è Ghandi”. E Concita De Gregorio gli ride in faccia: un caso a In Onda

Siparietto a In Onda, nella puntata andata in onda ieri sera su La7. Alla fine della trasmissione, infatti, David Parenzo ha annunciato: “Dopo c’è Gandhi”. Salvo poi aggiungere: “Non come ospite… C’è il film, Mahatma Gandhi”. Ieri, infatti, La7 ha mandato in onda il documentario sul politico e filosofo indiano, noto soprattutto per le sue posizioni sulla pace. Dopo le parole di Parenzo, però, c’è stato un lungo momento di silenzio. Pochi istanti dopo, allora, la collega Concita De Gregorio non ha potuto non scoppiare a ridere per il malinteso.

Con la conduttrice, anche tutti gli altri ospiti del talk si sono messi a ridere per la situazione creatasi. Un siparietto a sorpresa che ha divertito anche i telespettatori del programma di La7. Alla fine la De Gregorio, ancora divertita per la scenetta, ha detto: “Auguri e buona Pasqua, a qualunque crediate”.

Nel corso della puntata, i due giornalisti hanno avuto come ospiti il filosofo Umberto Galimberti che – in collegamento con il talk – ha attaccato Papa Francesco per via della decisione di far partecipare alla via Crucis sia una donna russa che una ucraina; e poi l’editorialista de La Stampa Marcello Sorgi, che invece ha parlato soprattutto delle conseguenze economiche della guerra ancora poco chiare.