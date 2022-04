Amici 21 | Giudici umiliati, “Non ci prendiamo in giro!”: clamoroso ribaltone dopo il serale

Bufera sui giudici del talent “Amici 21”: dopo il verdetto, scatta la riprovazione dei social, i dati smentiscono il risultato.

L’ultimo appuntamento con il talent di Mediaset “Amici 21” ha riservato ai suoi aficionados i consueti colpi di scena. A differenza degli ultimi prime time, nella scorsa puntata ha avuto luogo solamente un’eliminazione, che ha visto l’uscita a testa alta della ballerina Carola Puddu.

La sua performance è stata comunque giudicata brillante dai giudici e, in particolare, Maria De Filippi le ha dedicato parole molto incoraggianti. La mattatrice ha infatti dichiarato: “È stato uno scontro e una sfida difficile anche per chi era seduto a dare un verdetto, perché lì di fronte ad un ballerino di moderno e una di danza classica è una questione di gusto e non di talento.“. Sebbene a Carola sia stato offerto il prestigioso ruolo di Giulietta nell’omonimo spettacolo, che debutterà a breve nel Teatro Olimpico, le polemiche non si sono fatte attendere.

Amici 21: l’eliminazione di Carola Puddu lascia l’amaro in bocca ai fan

La ballerina di classica Carola Puddu è stata ampiamente apprezzata dal pubblico di “Amici 21” per il suo indubbio talento, oltre che per le sue fragilità. La sua eliminazione, a poche battute dall’agognata finale, ha indisposto molti fan del programma, e le proteste sul web si sono moltiplicate. Ecco i tweet di alcuni spettatori increduli, uno di essi commenta: “Non ci prendiamo in giro. Far uscire una ballerina del calibro di Carola Puddu è un paradosso. Io ancora non mi riprendo, e non mi era mai successo!“.

Non ci prendiamo in giro. Far uscire una ballerina del calibro di Carola Puddu è un paradosso. Io ancora non mi riprendo e non mi era mai successo.#Amici21 — Michela Fiorillo (@piccolamiki92) April 17, 2022

Altri si limitano a rilevare in modo asciutto quanto la ballerina sia stata premiata sui social dopo la sua ultima esibizione nel programma. Sembra infatti che la danzatrice cagliaritana abbia riscosso un’impennata esponenziale nei follower di Instagram, e tale dato è significativo, perché dimostra quanto sia nutrito il suo seguito.

Se l’avventura ad “Amici 21” si è conclusa a pochi passi dalla potenziale vittoria, il suo ingaggio in “Giulietta e Romeo” può essere il preludio di un futuro luminoso e ricco di soddisfazioni.

