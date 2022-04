uova-kinder,-allerta-alimentare:-verificate-questa-dicitura-prima-di-consumare

La Ferrero ha specificato in che modo individuare i lotti di uova e di altri prodotti Kinder soggetti al richiamo da salmonella.

La notizia ha conquistato le cronache da giorni e riguarda la contaminazione da salmonella di alcuni tipologie e lotti di prodotti dalla Ferrero avvenuta nello stabilimento di Arlon in Belgio. La stessa azienda è intervenuta invitando gli acquirenti a verificare, partendo dalla confezione, che i prodotti Kinder acquistati di recente siano sicuri.

Chi avesse prodotti Kinder in casa, ad accezione delle uova di Pasqua che non sono coinvolte nel richiamo per salmonella, deve controllare immediatamente che non appartengano a quelli soggetti all’allerta alimentare.

Per aiutare i consumatori, la Ferrero ha emanato un comunicato stampa nel quale spiega dettagliatamente a cosa fare attenzione e come capire se i prodotti in possesso sono quelli coinvolti dal richiamo. Vediamo nel dettaglio quali sono le tipologie da non consumare.

Uova Kinder, allerta alimentare: quali controlli effettuare sui prodotti

Per quanto riguarda i prodotti Kinder distribuiti in Italia e poi successivamente richiamati, si tratta nello specifico delle seguenti tipologie:

Kinder Sorpresa x 6 “Pulcini”

Kinder Sorpresa Maxi 100g “Puffi” e “Miraculous”

Kinder Schoko-Bons 125g e 46g

Per il consumatore è di fondamentale importanza verificare il lotto indicato sul retro della confezione, o su ciascuno ovetto nel caso si tratti di Kinder Sorpresa x 6 “Pulcini”.

I lotti coinvolti dal richiamo iniziano con la lettera “L” e contengono le seguenti diciture:

RZ

LZ

R03

L03

Inoltre nel comunicato la Ferrero precisa che “ogni prodotto riporta il lotto attraverso un codice che inizia per L“. E che “i prodotti da non consumare sono tutti quelli che hanno le diciture evidenziate come in immagine (RZ – LZ – R03 –L03)“.

Chiunque abbia acquistato un prodotto tra quelli elencati e che riporta i lotti segnalati, non deve assolutamente consumarlo, ma deve invece contattare il Servizio Consumatori Ferrero, compilando il form di contatto presente sul sito ufficiale dell’azienda nella sezione “Servizio consumatori”, o chiamando l’apposito numero verde 800 90 96 90.

