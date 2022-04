“Un brutto gesto”: denuncia in diretta di Jessica Selassié, adesso sono ai ferri corti

La vincitrice del GF VIP si è lasciata andare durante una diretta e ha raccontato tutto. Brutte emozioni per Jessica Selassié: ecco la verità

Ha trionfato al Grande Fratello VIP e ora, dopo la vittoria, è nel pieno della sua nuova vita e carriera, alla ricerca della strada migliore per sé stessa. Jessica Selassié nella casa più spiata d’Italia si è fatta conoscere in tutto e per tutto, lasciando trasparire i propri difetti e anche le proprie qualità. Durante il reality, Jessica ha anche dato vita a una amicizia speciale con Barù, altro inquilino della casa.

Durante il pomeriggio di sabato 16 aprile, Jessica Selassié ha fatto una diretta sui social network per chiacchierare con i propri fan. A un certo punto, però, ha svelato un momento davvero duro, in cui le emozioni negative e l’amarezza han regnato sovrane: ecco cos’è successo.

Jessica Selassié non si nasconde: “Le acque non stanno scorrendo”

Dentro la casa del GF VIP, tra Barù e Jessica Selassié sembrava che stesse per nascere una bella storia d’amore. La Principessa non ha mai nascosto l’attrazione che provava e prova per lui, cercando anche di aiutarlo a lasciarsi andare. Durante il reality, non sono stati pochi i momenti in cui Jessica e Barù sembravano vicini allo scoccare dell’amore, tra baci, carezze e frecciatine.

Tutto ciò, però, non si è mai concretizzato. Una volta usciti dalla casa, infatti, i rapporti tra i due sembrano essersi definitivamente raffreddati e, complice il fatto di non essere più nella stessa casa 24 ore su 24, i sogni dei fan di vederli insieme sono definitivamente tramontati. I due ex gieffini si sono quindi concessi a interviste, in cui hanno raccontato il proprio percorso all’interno del reality. Entrambi sono stati invitati a Verissimo, da Silvia Toffanin, dove però sono state date due versioni diverse del loro rapporto.

Se Jessica ha ammesso una infatuazione nei confronti di Barù, lasciando intendere che qualcosa c’è stato tra di loro, Barù ha invece stroncato ogni ipotesi, parlando di una semplice amicizia. Queste parole hanno sconvolto Jessica, che durante la diretta Instagram di sabato 16 aprile ha ammesso tutta la propria amarezza. “Perché ho tolto il segui a Barù? Perché non sono d’accordo con le sue parole, non è stato un bel gesto il suo e gli ho tolto il segui”.

quando ho più tempo pubblico parti salienti ma diciamo che lo so che volete sta parte #jeru pic.twitter.com/MpPZO0BjLE — 🥀 (@cantadaltavoce) April 16, 2022

Nonostante l’amarezza, però, Jessica ha sottolineato di voler bene a Barù: chissà che questa storia possa davvero sbocciare, prima o poi, o se si tratta di un fiore già appassito.

