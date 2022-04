sospetti-su-anna-pettinelli,-piano-studiato-a-tavolino:-dopo-la-punta-scoppia-il-caos

Dopo la puntata di Amici21, Anna Pettinelli è finita al centro di una durissima polemica in relazione alla concorrente eliminata in puntata

La puntata di Amici21 andata in onda sabato 16 aprile ha visto aizzarsi la sfida tra i coach e i concorrenti. Ormai i ballerini e i cantanti si stanno riducendo sempre di più poiché le eliminazioni si susseguono di puntata in puntata. Una squadra in particolare, quella di Anna Pettinelli e Veronica Todaro, è rimasta con soli due concorrenti: Albe e Dario.

Proprio a causa di questo ridotto numero di concorrenti, dopo l’eliminazione sono scoppiate una serie di pesanti polemiche proprio alla coach di canto Anna Pettinelli: ecco cos’è successo.

Anna Pettinelli nella bufera: Carola è andata a casa per colpa sua?

La sfida finale che ha poi portato al nome di un eliminato finale ha visto scontrarsi tre ballerini: Dario, della squadra di Veronica Peparini, Serena, di Todaro e Carola, della Celentano. A differenza delle puntate precedenti, quella del 16 aprile ha avuto un solo eliminato, probabilmente a causa dell’avvicinarsi alla puntata finale. La ballerina che ha lasciato la scuola di Amici21 è Carola Puddu, l’allieva di Alessandra Celentano. Nonostante l’eliminazione, però, Maria de Filippi ha rincuorato la ragazza dicendole che un importante ballerino di Roma l’avrebbe notata e vorrebbe proporle il ruolo di Giulietta in Romeo e Giulietta.

Per molti fan della scuola e di Carola, però, questa è stata un’ingiustizia bella e buona. La ragazza, infatti, è una ballerina classica dall’indiscusso talento, tra l’altro diplomata all’Opera di Parigi in balletto classico. Secondo molti, la redazione abbia voluto eliminare proprio lei per non ridurre all’osso la squadra di Anna Pettinelli. Dopo un primo giro di esibizioni tra Dario, Serena e Carola, infatti, i giudici han deciso di salvare immediatamente Serena.

Dario e Carola si sono quindi sfidati nuovamente, ballando i propri pezzi migliori. Stefano de Martino, Stash e Filiberto han poi votato chi eliminare e ad aver avuto la peggio è stata Carola. I fan non accettano questa eliminazione e credono che Anna Pettinelli e Veronica Peparini siano state altamente protette dalla redazione. Se fosse stato eliminato Dario, infatti, la loro squadra sarebbe rimasta con un solo componente:

Io nero per come a causa di questo regolamento demmerda mi ritroverò questi 3 ratti in semifinale perché Peparini, Pettinelli e Todaro non possono rimanere senza concorrenti #Amici21 #carolapuddu #Caroligi pic.twitter.com/cylmksn5ct — Carolandia in depressione💔 (@BlackComeLaPece) April 17, 2022

L’accusa verso la redazione è molto pesante e chissà che questo meccanismo si cambi, nelle prossime edizioni, proprio per non cadere in queste accuse.

