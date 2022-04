Sara Croce in imbarazzo, indiscrezione choc sul suo fidanzamento: la costringono a confessare la verità

La showgirl Sara Croce ha dovuto raccontare la verità sulla sua attuale situazione sentimentale, smentendo alcune voci girate in rete.

Nelle ultime ore Sara Croce ha riposto alle domande dei follower su Instagram, e una di queste, riguardante la sua situazione sentimentale, l’ha messa in forte imbarazzo, costringendola a raccontare la verità.

La giovane showgirl ha saputo conquistare l’ammirazione dei telespettatori grazie all’eleganza e alla bellezza che contraddistinguono il suo fisico da modella e il suo modo di porsi davanti la piccolo schermo.

Sempre molto presente sui social, Sara Croce si è concessa ai suoi fan, rispondendo a parecchie domande. Una di queste ha fatto riferimento a un rumor riguardante il futuro sentimentale della soubrette, costringendola a svelare cosa si nasconde davvero dietro queste voci.

Sara Croce, rumor sul suo fidanzamento: lei racconta la verità

Nei giorni scorsi Sara Croce si è concessa una vacanza rilassante sulle spiagge assolate dell’Egitto, regalando ai suoi follower fotografie e video che hanno documentato la bellezza dei posti da lei visitati.

La showgirl è diventata famosa grazie alla partecipazione in programmi come Ciao Darwin e Avanti un altro ed è sempre molto attiva sui social. E qualche ora fa ha deciso di rispondere alle domande dei fan sul profilo Instagram.

Uno di questi, forse rifacendosi a rumor girati in rete, le ha chiesto a bruciapelo: “E’ vero che ti sposerai il prossimo anno?”. E Sara ha risposto con una foto eloquente, scattata in compagnia del fidanzato Gianmarco Fiory, dove entrambi hanno un’espressione incredula e dubbiosa, accompagnando lo scatto con questo commento: “Buono a sapersi”.

Una risposta ironica che allontana per il momento la possibilità di un matrimonio a stretto giro di posta. E comunque una rivelazione la ragazza l’ha fatta. Qualcuno le ha chiesto se il pubblico la rivedrà ancora in tv e lei ha risposto in maniera affermativa: “Presto”. Quindi qualcosa bolle in pentola per la giovane showgirl, che non a caso sta frequentando un corso di recitazione per aggiungere altre frecce al suo arco.

The post Sara Croce in imbarazzo, indiscrezione choc sul suo fidanzamento: la costringono a confessare la verità appeared first on Ck12 Giornale.