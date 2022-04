Oroscopo Paolo Fox di lunedì 18 aprile: grandi novità in amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – In amore rispetto a Gennaio sei davvero migliorato. La tua serata sarà positiva e riuscirai a risolvere eventuali discussioni. Nel lavoro la tua immagine sarà gratificata e avrai successo.

Toro – In amore riceverai una notizia importante per quanto riguarda la famiglia. Nel lavoro la situazione non è facile perché ti senti mediocre.

Gemelli – In amore è il periodo perfetto per cercare sempre nuove emozioni. Nel lavoro continua dritto verso i tuoi obiettivi e non darti mai per vinto.

Cancro – In amore cerca di vivere questa giornata al meglio, cogliendo tutte le opportunità che ti darà. Nel lavoro tra oggi e domani avrai delle novità importanti.

Leone – In amore non sarà una giornata troppo spensierata, avrai un atteggiamento abbastanza remissivo. Nel lavoro cerca di accontentarti e di non pretendere troppo.

Vergine – In amore non prendere decisioni affrettate, datti tempo. Nel lavoro ci saranno momenti di tensione, cerca di non portarli anche in famiglia. Fine Aprile porterà momenti di ansia, arriverà una notizia di che potrebbe sconvolgere i tuoi piani.

Bilancia – In amore nelle giornate di oggi e domani ti sentirai attratto da qualcuno di nuovo. Buon periodo per le coppie, sono più fertili. Nel lavoro riprenderai progetti che avevi messo da parte. Se hai qualcosa da risolvere con qualcuno, oggi è la giornata giusta.

Scorpione – In amore ci saranno nuove notizie. Chi si è lasciato da poco ha bisogno di cambiare rotta mentre chi ha una relazione da tempo cercherà nuove sensazioni. Nel lavoro ci saranno grosse opportunità che porteranno gratificazione soprattutto nel denaro.

Sagittario – In amore ti sentirai di non poterti fidare perché Venere è ostile. Nel lavoro sarai più produttiva e avrai opportunità interessanti.

Capricorno – In amore ti stai chiedendo perché ti senti sopraffatto dalle tensioni ma forse non è l’amore la causa. Nel lavoro otterrai sempre di più grazie al posizionamento della Luna.

Acquario – In amore dovresti guardarti di più attorno. Buttati e cerca di conoscere persone nuove, non avere paura. Nel lavoro ultimamente hai avuto un po’ di difficoltà con il tuo superiore, cerca di risolverle.

Pesci – n amore vincerai la tua battaglia dopo un periodo turbolento. Non farti però prendere dall’istinto e cerca di controllare le tue emozioni. Nel lavoro discuterai con una persona a cui non dovrai dare troppa importanza.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

