Oroscopo Branko di lunedì 18 aprile: tanto relax per il giorno di Pasquetta. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Negli ultimi giorni hai usato molte delle tue energie, forse anche ‘sprecandole’ in situazioni poco importanti. E ora sei stanco, ma dovresti cercare di fare chiarezza nella tua vita e capire quali sono le priorità!

Toro – Oggi sei più intuitivo, molto più determinato del solito e in grado di trovare le soluzioni a tutti i tuoi problemi. Insomma, non hai paura di nulla, non temi niente e faresti bene a continuare su questa strada!

Gemelli – Oggi sei ottimista e determinato e questa giornata sarà davvero speciale. Devi solo crederci di più perché tutto dipende da te, è nelle tue mani ogni decisione!

Cancro – Oggi senti di perdere il controllo delle cose, come se non fossi davvero tu il padrone della tua vita. Forse, è il caso di cambiare un po’, di dare una svolta, ma tutto, ricordalo, dipende da te. E dalle tue scelte!

Leone – Oggi non devi tirarti indietro, anzi devi farti avanti e mostrare a tutti chi sei e quanto vali. Sei abile e determinato e sei anche in grado, più del solito, di risolvere delle questioni delicate e spinose!

Vergine – Oggi hai bisogno di rilassarti, di non pensare a nulla. Cerca di voltare pagina, di dimenticare il passato ingombrante, non puoi farti trascinare da tutto e tutti!

Bilancia – Oggi sei un po’ stanco, non sai bene come gestire le tue emozioni. Forse, è il caso di trovare l’equilibrio e fare chiarezza nella tua vita: che ne dici di ascoltare di più il tuo corpo?

Scorpione – Cerca di riprendere in mano la tua vita e di dare una svolta. Non puoi accettare sempre tutto, devi capire che a volte i ‘no’ servono e sono liberatori. Non devi avere paura, anzi devi agire!

Sagittario – Oggi andrai d’accordo con tutti: sei determinato, gioioso, empatico più del solito. E il cielo promette grandi cose: approfittane e goditi anche una gita fuori porta, se puoi!

Capricorno – Sei premuroso, attento e affettuoso con tutti, ma forse dovresti dimostrare anche con i fatti (e non solo con le parole) quanto vuoi bene alle persone che ti sono vicino. Forza, è arrivato il tuo momento!

Acquario – Oggi senti la necessità di lasciarti andare alle grandi emozioni, ma qualcosa ti blocca. E ti fa paura. Cerca di capire cosa e di andare avanti per dimostrare a tutti chi sei e quanto vali!

Pesci – Sai bene come incastrare gli impegni e il tempo libero. Sai organizzare tutto, sei in grado di pianificare e ogni sforzo, ricorda, verrà prima o poi ripagato. Tempo al tempo!

