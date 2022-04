“non-deve-sapere-nulla”:-gianmaria-antinolfi-all’oscuro-di-tutto,-federica-nasconde-un-segreto

L’ex gieffino Gianmaria Antinolfi ignora un segreto intimo che riguarda la fidanzata Federica Calemme e che lei ha deciso di custodire gelosamente.

Gianmaria Antinolfi – Screenshot Instagram

Nelle ultime ore Federica Calemme, fidanzata di Gianmaria Antinolfi, ha rilasciato un’intervista nella quale ha rivelato un aspetto inedito del carattere di entrambi, che influenza in maniera determinante le dinamiche della loro relazione.

I due ragazzi si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip, e da quel momento non si sono più lasciati. Grazie alla modella napoletana, Antinolfi ha superato il flirt tormentato con Sophie Codegoni, per dedicarsi anima e cuore alla bella Federica.

I due ragazzi fanno sul serio e presto andranno a convivere, coronando così il loro sogno d’amore. Ma intanto Federica ha svelato un aspetto molto intimo del loro relazione, svelando nel dettaglio che rapporto hanno entrambi con il sentimento della gelosia.

Gianmaria Antinolfi, Federica nasconde un segreto: “Non lo faccio capire”

Federica Calemme ha da poco rilasciato un’intervista a Radio Radio nella corso della trasmissione ‘Non succederà più’ condotta da Giada De Miceli. La due hanno parlato ovviamente dell’esperienza vissuta la nella Casa del GF vip.

Poi hanno affrontato la questione convivenza e la Calemme ha confermato che accadrà a breve. “Sì! Andrò io a Milano”, ha spiegato la modella. Inoltre ha rivelato che una volta messo piede in pianta stabile nella città lombarda dovrà “iniziare a fare un corso di cucina” perché “da buona napoletana mi devo mettere sotto”.

Evidentemente Federica vuol essere una buona padrona di casa, così da far felice il suo Gianmaria anche quando si siederanno a tavola, nella casa che presto li vedrà convivere. Poi, sempre nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Radio, Giada de Miceli le ha chiesto se Gianmaria è geloso. “Sì, ma sono più gelosa io”, ha confessato la Calemme. “Ma lui – ha aggiunto – non deve sapere nulla. Ho quella gelosia che non lo faccio capire“.

Gianmaria e Federica formano una coppia focosa. Sono l’uno geloso dell’altro e questo fa buon gioco nel proteggere la relazione dalle insidie esterne. Però la Calemme preferisce nascondersi, e fare in modo che la gelosia non appaia all’esterno. Questo fino a quando Gianmaria si comporterà bene, perché in caso contrario, leggendo tra le righe dell’intervista a Radio Radio, Federica sembra una che quando perde la pazienza non si tiene più nulla.

The post “Non deve sapere nulla”: Gianmaria Antinolfi all’oscuro di tutto, Federica nasconde un segreto appeared first on Ck12 Giornale.