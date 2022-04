Isola dei Famosi, rivelazione caldissima: “Ha capito che è finita”. Subito fuori dal programma

Un concorrente de L’Isola dei Famosi è sotto accusa da ormai diversi giorni. Ciò che è successo ha fatto storcere il naso: si mette davvero male

Il reality show di Ilary Blasi è ormai nel pieno della sua corsa. I concorrenti si sono conosciuti profondamente e, oltre ad amicizie profonde, sono anche nate le prime discussioni. Come sempre, il dover convivere 24 ore su 24 con altre persone su un’isola inospitale e con difficoltà tangibili mette a dura prova il carattere anche più pacifico. Nelle ultime settimane, poi, uno specifico concorrente è decisamente al centro della bufera, poiché le sue parole non sono piaciute.

Nelle ultime ore, per lui, è arrivata un’altra pesante accusa. Insomma le cose si mettono male e probabilmente il suo percorso in Honduras sta per concludersi: ecco di chi si tratta.

L’Isola dei Famosi: per Jeremias si mette male

Uno dei concorrenti di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi è Jeremias Rodriguez, il fratello di Belén e Cecilia. Il giovane è andato in Honduras in coppia con il padre Gustavo, poiché questa edizione del reality di Ilary Blasi prevedeva anche la partecipazione di coppie. I due si sono subito mostrati molto agguerriti e il loro carattere caldo e combattivo non si è sicuramente fatto meno, costandogli anche pesanti litigate.

A un certo punto del reality, le coppie sono state divise e infatti l’ultima diretta ha visto l’eliminazione di Gustavo. L’unico Rodriguez che rimane sull’Isola è quindi Jeremias che, però, non sembra essere destinato a durare molto. Nel corso dell’ultima puntata, il giovane si è lasciato andare a una pesante litigata con Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina, infatti, ha raccontato a Jeremias un dettaglio privato della propria vita: durante un momento di difficoltà, si è fatto economicamente aiutare dalla sorella.

Jeremias, però, ha usato questa fragilità per attaccarlo, definendolo in diretta davanti a tutti “un quarantenne che campa sulle spalle della sorella“. Questo attacco è costato carissimo a Jeremias, che ha ricevuto pesanti critiche da tutti i telespettatori. Nelle ultime ore, inoltre, anche Francesca Giuliano ha sganciato una frecciatina infuocata: “Da quale pulpito! Lui sta lì perché è il fratello di Belén, senza stare a criticare per carità, però è vero. Tutta la famiglia va avanti grazie a Belén quindi…”.

Per Jeremias, quindi, le cose non si mettono bene. Il Rodriguez si trova infatti al ballottaggio e, se queste critiche si concretizzassero in voti, per lui l’esperienza all’Isola potrebbe finire molto presto. Anche Cristina di Tella, una tiktoker ospite del format #FreeIsola di Radio Smeraldo, ha sottolineato questa probabilità. Anzi, secondo lei Jeremias sembra essere sul punto di abbandonare il reality: “Secondo me lui non se ne vuole andare, ha capito che è finita, che i suoi atteggiamenti non sono piaciuti”.

