intelligence,-a-un-passo-dalla-guerra-mondiale:-putin,-“pronta-la-rappresaglia-eclatante-contro-la-nato”

Putin non ne potrebbe più della resistenza ucraina, aiutata e fomentata dall’Occidente. Ecco perché adesso starebbe puntando qualcosa di decisamente più grosso. Nel Cremlino infatti, come riporta il Giornale, si starebbe diffondendo sempre più il pensiero di dare inizio a una guerra contro la Nato. Il che vorrebbe dire, ovviamente, la Terza Guerra Mondiale.

A far traboccare il vaso potrebbe essere la notizia secondo cui forze speciali inglesi sarebbero state inviate a Kiev per addestrare gli ucraini nell’utilizzo di alcuni missili anticarro inviati da Londra. Mosca, in realtà, non aspetterebbe altro, come dimostra anche la nota ufficiale inviata a Washington qualche giorno fa. Un messaggio in cui la Russia parlava di “conseguenze imprevedibili” in caso di nuove forniture militari a Kiev. Da quel momento in poi le cose non hanno fatto altro che peggiorare per i russi. Basti solo pensare all’affondamento dell’incrociatore Moskva.

Mosca, adesso, potrebbe far capire all’Occidente che ha intenzione di fare sul serio in due modi: o colpendo i militari inglesi eventualmente ancora presenti in Ucraina o colpendo i convogli Nato coinvolti nel trasferimento di armi a Kiev. Questa seconda strada potrebbe dare inizio a un’escalation mai vista prima, soprattutto se i convogli presi di mira si trovassero in Polonia o in altri territori limitrofi all’Ucraina.