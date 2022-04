“È davvero brutto!”: Canale 5 affonda, disastro imprevedibile per il programma

Gli ultimi ascolti del programma di Canale 5 che era partito per conquistare risultati importanti deve aver gettato nello sconforto i vertici Mediaset.

Il programma di Canale 5 nato con le migliori intenzioni, destinato a conquistare gli ascolti serali, ha dovuto incassare un’altra sconfitta pesante in termini di ascolti.

Il programma in questione è ‘Big Show’ condotto da Enrico Papi, che dopo un esordio tentennante proprio non riesce a decollare, e questo nonostante gli ospiti prestigiosi e l’alternarsi momenti divertenti a momenti commoventi.

Rispetto alla settimana scorsa le cose sono andate anche peggio, dando ragione ad Andrea Pucci, l’ex conduttore di Big Show, che non ha esitato a lanciare frecciate contro Mediaset, dopo che il programma gli è stato tolto. A queste si aggiungono i commenti impietosi del pubblico televisivo, che coincidono in maniera perfetta quando prendono di mira i difetti evidenti del format.

Canale 5, ascolti in caduta: svelati i motivi dell’insuccesso

Rispetto al debutto avvenuto venerdì scorso, Big Show ha perso 500 mila spettatori. Ieri il programma di Canale 5 ha raccolto davanti al televisore soltanto 1.783.000 spettatori, con il 12.12% di share.

Il pubblico ha premiato Rai 1 che come da tradizione ha trasmesso il Rito della Via Crucis celebrato da Papa Francesco. Evento che ha saputo conquistare 4.307.000 spettatori e il 20.42% di share. Una vittoria a mani basse, quella della Rai, che ridimensiona in maniera brusca le ambizioni di Mediaset e di Enrico Papi.

Ma secondo i telespettatori Enrico Papi non ha colpe, anzi a loro avviso la conduzione del programma è l’unica cosa che si salva. Tutto il resto invece andrebbe rivisto. “Big Show molto male… Credo che oltre la serata particolare, lo show di Papi ahimè non decolli perché sembra un mix tra caramba che sorpresa e C’è posta per te.. Peccato per il bravo Papi“, scrive un utente su Twitter, vedendo in Big Show il tentativo mal riuscito di creare un ibrido sfruttando due format di successo.

Considerazioni negative che su Twitter si ripetono a non finire. “Anche un altro flop per canale 5, BigShow, mi dispiace per Papi ma il programma è davvero brutto, senza senso e gli show alla carramba lasciamoli fare agli altri“, sentenzia un altro telespettatore. Parole che i vertici Mediaset farebbero bene a prendere in considerazione per dare una sterzata salutare al programma del malcapitato Papi.

