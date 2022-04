“Volevo adottare un bambino, ecco perché non me lo hanno permesso”. Il dramma della Luxuria, Toffanin commossa

“Avrei tanto voluto adottare un bambino ma le leggi non lo hanno consentito perché sono trans”. Vladimir Luxuria ha raccontato un aspetto molto privato della sua vita nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha spiegato che dopo la sua vittoria all’Isola nel 2008, decise di devolvere parte del suo premio all’Unicef. E poi, proprio grazie all’Unicef, volò in Mozambico, dove incontrò un bambino che le cambiò la vita, Enock, che all’epoca aveva 8 anni.

“Quando arrivai lì mi colpirono molto i suoi occhi, lui cercava di farmi vedere quanto fosse bravo e sperava di attirare la mia attenzione – ha continuato la Luxuria, parlando del bimbo – quando andai via lo vedevo nello specchietto retrovisore del pullman dell’Unicef e nei suoi occhi ho visto una grandissima tristezza. Non esiste un sistema di misura adeguato per indicare quanto fosse triste”.

Uno sguardo, quello di Enock, che Vladimir porterà sempre con sé. “Ho avuto un trauma, tornata in albergo passai molto tempo a piangere, lui vedeva in me qualcuno che avrebbe potuto adottarlo e dargli una mano. Se mi fosse stato permesso non ci avrei pensato due volte”, ha chiosato con un accenno di tristezza nella voce.