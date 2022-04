“ti-brucia-ancora…”:-aldo-montano-scatena-la-rissa,-botta-e-risposta-carico-di-veleno

Non c’è pace per Aldo Montano. L’ex atleta e concorrente del GF VIP racconta tutto e scatena una reazione violentissima: ecco cos’è successo

Il Grande Fratello VIP gli ha permesso di fare conoscere il suo lato umano, quello che in tanti anni di carriera sportiva forse era emerso meno. Aldo Montano, schermitore italiano, è stato uno dei volti di questa edizione del reality di Alfonso Signorini. Nella casa ha portato senso di correttezza, sport e sana competizione ed ha legato molto con Manuel Bortuzzo, altro grande protagonista.

Nelle ultime ore, però, Aldo ha detto alcune parole che hanno riacceso le ceneri di un rapporto che, dentro alla casa del GF VIP, non è per niente fiorito. Durissimo botta e risposta tra i due: ecco cos’è successo.

Aldo Montano senza mezzi termini: “Se lo pagano, lo fa”

L’ex schermidore è stato invitato a Isola Party, condotto da Valentina Barbieri e Ignazio Moser subito dopo la diretta de L’Isola dei Famosi. Qui, Aldo Montano, ha ricevuto diverse domande circa la sua esperienza al GF VIP e, in particolar modo, in relazione ad alcuni concorrenti. Dentro al reality di Canale5, infatti, Aldo ha trovato molte amicizie e legami che sicuramente porterà con sé anche al di là dello show, ma ha anche avuto forti contrasti, soprattutto con Alex Belli.

Proprio a Isola Party, Aldo Montano ha parlato di lui. “Non sto capendo, ma entra a L’Isola dei Famosi? Sta davvero entrando? Non si fa una settimana in più pure lì? A lui piace fare i giri un po’ da tutte le parti” ha detto, stuzzicando l’ex compagno di reality. La cosa, però, ha poi preso una piega più seria. Ignazio Moser, infatti, ha detto che Aldo è uno sportivo vero, mentre Alex è un mezzo sportivo. Montano si è però definito offeso da questa definizione: “Lui con me non è stato sportivo. Parlo sia di quello che è successo nella casa, che in studio. La sua era una recita!”.

Alex Belli, però, non ha di certo fatto mancare la sua risposta. Questa è arrivata sui diversi social network dell’attore, che ha detto ad Aldo che senza la sua “superca**ola”, come lo schermidore ha definito il triangolo amoroso, il GF VIP sarebbe stato senza contenuti:

Caro il mio ALDO… percepisco ancora un po’ di bruciore🍑… ma ti ricordo che senza il mio intrattenimento e la “supercazzola” (cit. Tognazzi) di cosa avremmo parlato delle partite a Scopa/bigliardo!!! 🤫#alexbelli VS #aldomontano #isolaparty ❌ #gfvip — ALEX BELLI (@AXBproduction) April 14, 2022

Tra i due ci sono dissapori ormai radicati nel tempo che, probabilmente, non si aggiusteranno facilmente. Se poi continuano a tirarsi frecciatine infuocate, come sta succedendo, non si sistemeranno mai.

