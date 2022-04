“Sei sempre più bella”: Edoardo Tavassi perde la testa, flirt in arrivo? [VIDEO]

Sull’Isola dei Famosi sembra scoppiare l’attrazione. Edoardo Tavassi non si trattiene, il commento lo sentono tutti: tensione erotica

L’Isola dei Famosi non è iniziata da molto, ma le dinamiche sono già nel pieno del loro essere. Questo è anche grazie a un’attenta scelta dei protagonisti, nomi non troppo chiacchierati ma capaci di far alzare l’attenzione su di sé grazie ai loro caratteri focosi. Alcune dinamiche iniziali come quella delle coppie, che per esempio ha unito Edoardo e Guendalina Tavassi, hanno poi portato ulteriore luce sul reality show di Ilary Blasi.

Nelle ultime ore, sembra che Edoardo Tavassi abbia puntato gli occhi su una naufraga. I complimenti non tardano ad arrivare e le occhiatine sono palesi: ecco di chi si tratta.

Edoardo Tavassi ammaliato dalla sua bellezza

Dei Tavassi la più conosciuta è sicuramente Guendalina, una showgirl che si è fatta soprattutto conoscere come opinionista. Nella sua carriera ha anche partecipato a Tale e Quale show di Carlo Conti, nel 2018, per poi ritornare in tv quest’anno a L’Isola dei Famosi. Edoardo è il fratello maggiore ed è un appassionato di videogiochi e di manga dal fisico scolpito. Con la sorella sta condividendo l’esperienza de L’Isola dei Famosi, durante la quale vuole mettersi in gioco e, perché no, trovare l’amore.

Edoardo, infatti, è stato per molti anni fidanzato con Lucia Martella, per poi frequentarsi per un breve periodo con Diana Del Bufalo, con la quale però tutto si è chiuso in fretta e furia. Da quel momento la vita amorosa di Edoardo sembra non avere avuto grandi scossoni e, proprio durante una diretta de L’Isola dei Famosi, ha ammesso di essere alla ricerca di una fidanzata. “Deve essere bella, per me” ha detto, insistendo sul fatto che la bellezza sia relativa e diversa per ognuno.

Nonostante gli scherzi e le battute, però, sembra che qualcosa stia nascendo sul serio. Ad averlo conquistato sembra essere Licia Nunez, l’ultima arrivata sull’isola. La modella e attrice, nota per le sue storie con altre donne come Imma Battaglia, sembra aver già colpito il fratello di Guendalina, che le ha riservato parole dolci:

Edoardo Ilona vi capiamo benissimo😏 Licia è bella sempre versione wild, acqua e sapone questa donna ha 44 e una bellezza sconfinata che da due giri a tutte le ragazzette ventenni della spiaggia…😌#isola #isoladeifamosi2022 pic.twitter.com/2CeWQFIcCr — Black1_soul (@Bianconera1897) April 15, 2022

Edoardo, addirittura, è arrivato a dirle che se si lega i capelli la nomina per l’eliminazione, suscitando in lei una risata di imbarazzo. Insomma, sembra che i due si intendano e che ci sia già un certo feeling: nascerà l’amore? Non ci resta che continuare a seguire L’Isola dei Famosi per scoprirlo.

