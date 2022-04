Ragazza americana tutta nuda in centro a Roma, uno spettacolo a luci rosse: il video | Immagini esplicite

Scene da bollino rosso in pieno centro a Roma. Scene incredibili, ma clamorosamente vere. Già, perché una giovanissima turista americana ha dato spettacolo niente meno che in piazza Testaccio, il tutto nella mattinata di venerdì 15 aprile. Ha dato spettacolo completamente nuda.

Già, la giovane si aggirava per il centro della Capitale come mamma l’ha fatta, senza nulla indosso. Il tutto ovviamente davanti a decine di persone stupite, che immortalavano la scena con i loro smartphone. Della curiosa vicenda ha dato conto Il Messaggero, che per primo ha pubblicato il video vietatissimo ai minori.

La ragazza americana prima si sfila le scarpe, dunque i pantaloni e infine la maglietta. Dunque, con un rigoroso nudo integrale, inizia a girare per la piazza. Residenti e passanti mormoravano un poco sbigottiti. Qualcuno ha commentato con ironia: “Forse ha caldo…”. Poco dopo, però, l’intervento delle forze dell’ordine che hanno costretto l’americana a rivestirsi. Appuntamento alla prossima sfilata…