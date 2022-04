“maestrine-di-sto-cactus!”:-alex-belli-vittima-di-un’ingiustizia,-reagisce-dando-una-lezione-severa

Alex Belli non si trattiene e si lascia andare a uno sfogo durissimo contro alcune utenti. L’accusa è pesante, così come le sue parole

Nelle ultime ore, Alex Belli è stato al centro di una fitte rete di commenti e frecciatine. Il volto e l’indiscusso protagonista del GF VIP, infatti, nonostante il reality sia finito ormai da mesi, è ancora in molti discorsi relativi proprio alla trasmissione di Canale5. Giovedì sera, dopo l’Isola dei Famosi, all’Isola Party è stato invitato Aldo Montano, che non ha risparmiato qualche frecciatina all’attore.

Belli ha quindi risposto a tono ma le sue parole sono state travisate. La reazione di Alex è stata quindi furiosa e non le ha mandate a dire a nessuno: ecco cos’è successo.

Alex Belli senza pietà, il commento è distruttivo

Durante l’appuntamento di Isola Party, Aldo Montano ha risposto in modo esaustivo e diretto alle domande dei due conduttori. In particolare, l’ex schermidore ha voluto specificare qualche dettaglio in merito ad Alex Belli e al triangolo amoroso che ha vissuto in casa. Secondo lo sportivo, Belli ha letteralmente recitato per tutto il tempo, così come Delia e Soleil seppur in minor parte. Montano, poi, ha anche detto che Alex Belli per soldi farebbe qualsiasi cosa, anche andare a L’Isola dei Famosi: “Se lo pagano, lui va!“.

Alex, quindi, non ha voluto fare attendere la sua risposta, che ha affidato ai social network. Tra i due non scorre buon sangue da molto tempo e anche all’interno della casa ci sono stati scontri accesi, così come in studio durante le dirette. Sui propri profili social, Alex ha quindi scritto: “Caro il mio ALDO… percepisco ancora un po’ di bruciore… ma ti ricordo che senza il mio intrattenimento e la “superca**ola” (cit. Tognazzi) di cosa avremmo parlato delle partite a Scopa/bigliardo!!!“. Con queste parole si riferisce al fatto che Montano abbia definito il triangolo amoroso come una “superca**ola”, cioè una finzione.

Immediatamente il popolo di Twitter si è schierato contro Alex per due motivi. Il primo è che sono tanti i telespettatori a pensarla come Aldo Montano, giudicando il comportamento dell’attore finto ed artificioso. Il secondo è che tanti hanno visto nel post di Alex un errore, la parola “bigliardo”. Immediati i commenti: “Ah biliardo non si scrive con la gl ma biliardo!!!“. Su quest’ultima critica, però, Alex Belli si è letteralmente scatenato:

X TUTTE le Maestrine di sto’ gran 🌵

quando vi Ergete dall’alto della vostra cattedra della Grammatica Italiana!!!

🤫 pic.twitter.com/0gIWCJo3e9 — ALEX BELLI (@AXBproduction) April 15, 2022

Reazione pesantissima, quindi, di fronte all’ipotesi per cui Alex non parlerebbe correttamente l’italiano. Insomma, ancora una volta il GF VIP lascia strascichi di nervosismo e tensione, soprattutto tra concorrenti.

