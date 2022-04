“lei-se-lo-vuole-svezzare…”:-bugia-crudele-sull’isola-dei-famosi,-nella-notte-scoppia-la-gelosia-[video]

Notte di bugie colossali sull’Isola dei Famosi, che hanno scatenato la preoccupazione e la gelosia di una naufraga.

Nel corso di un conciliabolo notturno, Guendalina Tavassi si è divertita raccontando una frottola gigantesca che ha scatenato la preoccupazione e la gelosia di un’altra naufraga, tra le risate della complice Laura Maddaloni.

Vittima dello scherzo crudele è Carmen Di Pietro, diventata subito protagonista del reality show grazie al suo modo di esprimersi singolare e divertente, che non le impedisce di affermare le proprie posizioni in maniera perentoria.

I telespettatori l’hanno presa a ben volere non solo per la simpatia innata che riesce a trasmettere ma anche per il rapporto a tratti esilarante con il figlio Alessandro, anche lui naufrago, che asseconda le uscite a dir poco estemporanee della madre con garbo e ironia. Ed è proprio su Alessandro che la Tavassi ha inventato una bugia colossale, facendo sprofondare Carmen in uno stato di grande agitazione.

Scherzo crudele sull’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro: “Che brutta nottata”

Da poco è sbarcata sull’Isola l’attrice Licia Nunez, che negli ultimi giorni non ha nascosto una certa simpatia per Alessandro, riconoscendo nel ragazzo grande educazione e intelligenza. Guendalina Tavassi ha fatto leva proprio su questo sentimento e con un serie infinita di bugie ha cercato di convincere Carmen di Pietro che la Nunez è sentimentalmente interessata al ragazzo.

Per riuscirci la Tavassi, sfruttando la complicità di Laura Maddaloni, ha raccontato a Carmen, inventandoselo si sana pianta, il finto passato burrascoso dell’attrice, tra ex fidanzati morti e la presenza di un figlio di nome Enrico.

“Lei è famosa perché ha fatto un altro reality dove si è fidanzata con uno più piccolo di lei di 15 anni, al Grande Fratello. Come si chiama? Carlo Imperatore… non ti ricordi? Dai, è famoso”, ha raccontato Guendalina. E ancora: “Poi si è messa insieme con Massimo Meridio. Questo era più grande di 20 anni, lei innamorata persa ma poi è morto”.

Non contenta la Tavassi ha continuato a inventare, contando sempre sull’aiuto di Laura Maddaloni. La Nunez “ha un figlio che ha l’età di Alessandro. Il figlio… Enrico si chiama. Quella sta da sola. Il marito è morto, l’altro l’ha lasciata. È sfortunata, poverella”. Poi è andata giù con la rivelazione scioccante: “Lei ha detto che Alessandro è bravo, puro, pulito… perché le piace e se lo vuole svezzare perché è più grande“.

Carmen Di Pietro, non sapendo nulla della Nunez, ha creduto a tutto quello che Guendalina le ha raccontato e chiaramente si è messa in allarme. La gelosia materna per il figlio è venuta fori assieme alla preoccupazione che davvero tra Alessandro e l’attrice, donna in età matura, possa nascere qualcosa di serio. “Proprio a quest’ora mi dovevi dire ste’ cose? Spero di dimenticare… mamma mia che brutta nottata”, ha concluso Carmen, profondamente angosciata.

